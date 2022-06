Η αυστριακή ομάδα θα συνεχίσει την επίθεσή της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της F1, καθώς θέλει να βελτιώσει την απόδοση της RB18.

H φετινή μονομαχία για το πρωτάθλημα της Formula 1 είναι ανάμεσα στη Scuderia Ferrari και τη Red Bull Racing. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε απόδοση και έχουν κατακτήσει τις νίκες σε όλους τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα. Όμως μεταξύ τους διαδραματίζεται ένας «πόλεμος» στα εργοστάσια, για το ποιο θα καταφέρει να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη εξέλιξη μέσα στη σεζόν. Η Red Bull Racing έχει ήδη φέρει αρκετά σημαντικές αναβαθμίσεις, όμως δεν σταματάει την εξέλιξη της RB18. Ο επικεφαλής μηχανικός, Πολ Μόναχαν αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα της αυστριακής ομάδας για το πώς θα συνεχίσει να βελτιώνει την απόδοση του μονοθεσίου της.

«Προς το παρόν είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη δουλειά που κάνουμε και πιστεύω πως στο Μπακού όλοι θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Πιστεύω στο Σίλβερστον θα έχουμε κάποιες αλλαγές και στην Αυστρία θα γίνει το ίδιο. Στην Ουγγαρία πιστεύω πως θα γίνει κάτι ανάλογο, όμως αυτές θα γίνουν με το σκεπτικό πως είναι αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Προς το παρόν κάνουμε πολύ καλή δουλειά, όμως μέχρι να φτάσουμε στο Άμπου Ντάμπι μπορεί να έχουμε πάρει και λάθος αποφάσεις. Αν δούμε για παράδειγμα την Ουγγαρία ή τη Σιγκαπούρη, πιθανότατα θα έχουμε νέα εξαρττήμαατα στις πίστες αυτές, για παράδειγμα νέο σύστημα ψύξης των φρένων. Πιθανότατα στην Αυστρία και στο Μπακού θα έχουμε νέο στήσιμο στο μονοθέσιο», ανέφερε ο Μόναχαν στο motorsport.com.

Όσον αφορά τη μάχη εξέλιξης που δίνουν στη Red Bull με τη Ferrari, ανέφερε: «Το μονοθέσιο της Ferrari είναι πολύ γρήγορο στις αργές στροφές κι εμείς σε άλλα σημεία της πίστας. Υπάρχει μία μεγάλη διαφορά αν δούμε το πώς κερδίζουμε εμείς χρόνο και πως κερδίζουν εκείνοι. Είμαστε όμως ανοικτοί σε αλλαγές προσανατολισμού στην εξέλιξη. Εάν μείνεις στάσιμο σε αυτό το σπορ, θα μείνεις σίγουρα πίσω».

Η μάχη ανάμεσα στις Ferrari και Red Bull Racing συνεχίζεται στο Αζερμπαϊτζάν και στο σιρκουί πόλης του Μπακού τo τριήμερο 10-12 Ιουνίου. Στο πρωτάθλημα οδηγών ο Φερστάπεν έχει 9 βαθμούς διαφορά από τον Λεκλέρ, ενώ στους κατασκευαστές η Red Bull Racing έχει διαφορά 36 βαθμούς από τη Ferrari.

