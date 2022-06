O Αλέις Εσπαργκαρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Καταλονίας, με τις θέσεις των Q1 και Q2 να έχουν πλέον οριστικοποιηθεί.

Όπως ολοκληρώθηκε το FP2, έτσι συνεχίστηκε και το FP3 του Grand Prix Καταλονίας, με την Aprilia να κυριαρχεί και πάλι. Στην κορυφή της κατάταξης ήταν εκ νέου ο Αλέις Εσπαργκαρό που έσπασε το ρεκόρ πίστας με χρόνο στο 1:38,771 και έδειξε πως είναι το απόλυτο φαβορί για τις κατατακτήριες.

Ο χρόνος του ήταν κάτι παραπάνω από ένα δέκατο ταχύτερος του Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing Ducati, ο οποίος κατάφερε στο τέλος να κάνει μία καλή επίδοση και να περάσει τον teammate του, Χορχε Μαρτίν. Ο νικητής του προηγούμενου αγώνα, Πέκο Μπανάια πήρε την 4η θέση και έδειξε πως μπορεί να παίξει το ρόλο του στις κατατακτήριες.

