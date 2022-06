Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για την πιθανότητα να επιχειρήσει να κατακτήσει το Triple Crown, με την ιδέα αυτή να μην τον «ψήνει» ιδιαίτερα.

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό υπάρχουν τρεις αγώνες που ξεχωρίζουν, τρεις αγώνες που όλοι οι οδηγοί θέλουν να κατακτήσουν. Αυτοί είναι οι: 24 Ώρες Λε Μαν, τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολις και το Grand Prix Μονακό. Οι τρεις αυτοί αγώνες είναι μέρος διαφορετικών πρωταθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μέχρι σήμερα διατηρούν μία αίγλη και ένα κύρος.

Αυτοί οι τρεις αγώνες συντελούν το λεγόμενο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο τίτλος αυτός είναι τόσο ιδιαίτερος, παρά το γεγονός πως έχει ανεπίσημο χαρακτήρα, καθώς μόνο ο Γκρέιαμ Χιλ έχει καταφέρει να τον κατακτήσει.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι οδηγοί ρωτούνται σχετικά με το αν θα ήθελαν να κατακτήσουν το Triple Crown. O τελευταίος που του τέθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να επιχειρήσει να το κατακτήσει.

«Δεν έχω καμία επιθυμία να κατακτήσω το Triple Crown. Τουλάχιστον το Ινδιανάπολις 500. Εκτιμώ πολύ αυτό που κάνουν αλλά οι οδηγοί αυτοί είναι τρελοί. Έχω άπλετο σεβασμό για το τι μπορούν να καταφέρουν, αλλά εγώ δεν θέλω να ρισκάρω τη ζωή μου ή να τραυματιστώ κάνοντας τον αγώνα. Δεν αξίζει να το κάνω πια. Μπορεί να αγωνιστώ όμως στις 24 Ώρες Λε Μαν. Μου αρέσουν πολύ οι αγώνες αντοχής οπότε σύντομα μπορεί να δοκιμάσω την τύχη μου εκεί. Φυσικά και θα προσπαθώ να είμαι καλός στην F1, θα προσπαθώ να είμαι γρήγορος όπου τρέχω, αλλά δεν έχω την επιθυμία να κατακτήσω τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 στο πλαίσιο του Grand Prix Μονακό.

Δύο οδηγοί σήμερα είναι σε θέση να κατακτήσουν το Triple Crown, έχοντας ήδη κατακτήσει τους δύο εκ των τριών θρυλικών αγώνων. Ο ένας είναι ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος δεν έχει κερδίσει τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και ο δεύτερος είναι ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος δεν έχει κερδίσει τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Το Indy 500 διεξήχθη την ίδια ημέρα με το Grand Prix Μονακό και μεγάλος νικητής ήταν ο πρώην οδηγός της Formula 1, Μάρκους Έρικσον. Οι 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένες για τις 11 Ιουνίου.

