Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι οι οδηγοί της Red Bull Racing δεν παραβίασαν τον κανονισμό στην έξοδο του pit lane και έτσι η αυστριακή ομάδα κρατά το 1-3.

Μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό, η Scuderia Ferrari κατέθεσε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο Σέρχιο Πέρεζ, όσο και ο Μαξ Φερστάπεν, πέρασαν τη γραμμή στην έξοδο του pitlane. Παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένα συμβάντα ήταν εμφανή κατά τη μετάδοση του αγώνα, δεν υπήρξε επίσημη έρευνα από τους αγωνοδίκες. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ferrari, που δια στόματος Ματία Μπινότο, ζήτησε σχετικές εξηγήσεις.

Σχεδόν 4 ώρες μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως απέρριψαν την ένσταση της Ferrari κι έτσι τα τελικά αποτελέσματα του Grand Prix Μονακό είναι οριστικά. Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την πρώτη του φετινή νίκη στη Formula 1 και δεύτερη με τη Red Bull Racing στην καριέρα του.

Ως αποτέλεσμα, η Scuderia Ferrari διατήρησε τις θέσεις 2 και 4, με τον Κάρλος Σάινθ να επιστρέφει στο βάθρο από το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Από την άλλη ο Σαρλ Λεκλέρ απέτυχε λόγω κακής στρατηγικής να μετατρέψει ακόμα μία pole position σε νίκη και ως αποτέλεσμα, ο Μαξ Φερστάπεν αύξησε το προβάδισμά του στη βαθμολογία οδηγών.

Ακολουθούν οι αποφάσεις των αγωνοδικών για τον Πέρεζ και τον Φερστάπεν.

New Document: Decision - Protest lodged against Car 11

