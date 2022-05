Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari κάλεσε την FIA να πάρει θέση για το γεγονός ότι Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ πάτησαν την κίτρινη γραμμή βγαίνοντας από τα pit.

Αν και τα δύο μονοθέσια της Scuderia Ferrari εκκίνησαν στο Grand Prix Μονακό από την πρώτη σειρά του grid, το τελικό αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό για την ιταλική ομάδα. Η 2η θέση του Κάρλος Σάινθ και – κυρίως – η 4η του Σαρλ Λεκλέρ ήταν ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε εκνευρισμό, κυρίως από την πλευρά του Μονεγάσκου που διαμαρτυρήθηκε για τις επιλογές στρατηγικής της Ferrari.

Ο Ματία Μπινότο αν και παραδέχτηκε τα λάθη της ομάδας του, όπως το γεγονός ότι υποτιμήθηκε ο ρυθμός των Red Bull Racing με τα ενδιάμεσα ελαστικά, στάθηκε ιδιαίτερα στην παραβίαση της γραμμής εξόδου από τα pit που έκαναν οι Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν.

«Πιστεύουμε ότι υπήρξε ξεκάθαρη παραβίαση των κανονισμών. Οι δύο Red Bull πάτησαν την κίτρινη γραμμή βγαίνοντας από τα pit», δήλωσε ο Μπινότο στο Sky Sports. «Δεν ήταν οριακό το πάτημα. Ο αγωνιστικός κανονισμός αναφέρει ότι δεν πρέπει να περάσει τη γραμμή εξόδου. Οι οδηγίες που έχουν οι οδηγοί αναφέρουν ότι πρέπει να στέκονται στα δεξιά του pit lane exit. Για εμάς δεν έχει διασαφηνιστεί τι συνέβη, ζητάμε διευκρίνιση από τη FIA», προέθεσε ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari.

🇲🇨 Should Max Verstappen and Red Bull be penalised for crossing the pit lane exit line? #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/PBwhDofTfD