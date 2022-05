Σημαντικές εξελίξεις στο Μονακό, με τη Scuderia Ferrari να καταγγέλει παράβαση των οδηγών της Red Bull Racing.

To επεισοδιακό Grand Prix Μονακό μπορεί να μην τελείωσε ακόμα. Η Ferrari λίγο μετά το τέλος του αγώνα, που κέρδισε ο Σέρχιο Πέρεζ, προχώρησε σε ένσταση έναντι των οδηγών της Red Bull Racing.

O λόγος είναι πως τόσο ο Πέρεζ όσο και ο Φερστάπεν πάτησαν τη γραμμή στην έξοδο του pitlane όταν ολοκλήρωσαν το δεύτερο pitstop τους και πέρασαν στη σκληρή γόμα ελαστικών. Στη μετάδοση του αγώνα είδαμε πλάνο όπου ο Φερστάπεν πατάει τη γραμμή, ενώ εμφανίστηκε ένα μήνυμα από τη Διεύθυνση Αγώνα πως το ίδιο έκανε και ο teammate του Ολλανδού.

Ωστόσο κανένα από τα δύο συμβάντα δεν εξετάστηκαν από τους αγωνοδίκες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εκπρόσωποι των ομάδων βρισκονται ήδη στο γραφείο των αγωνοδικών και αναμένουμε την απόφασή τους σύντομα.

Η έξοδος του Πέρεζ από τα pit.

A view from above of Sergio Perez exiting the pits. pic.twitter.com/yUb5y86nTs — Ferrari News (@FanaticsFerrari) May 29, 2022

Η έξοδος του Φερστάπεν από τα pit.

🇲🇨 Should Max Verstappen and Red Bull be penalised for crossing the pit lane exit line? #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/PBwhDofTfD — The Purple Sector F1 (@PurpleSectorF1) May 29, 2022

New Document: Summons - Car 1 - Alleged failing to stay right of the yellow line at pit exit

Published at 29.05.22 19:39 CEThttps://t.co/uOxsJi8qQY#F1 #Formula1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/luVshanRgT May 29, 2022

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari