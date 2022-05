Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari... καταριέται το μονοθέσιο του Λατίφι που βρήκε μπροστά του όταν έβαλε τα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα και έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη.

Το φετινό Grand Prix Μονακό δεν ήταν το καλύτερο για τη Ferrari. Η ιταλική ομάδα είχε τους οδηγούς της στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, όμως οι λάθος επιλογές στη στρατηγική της έδωσαν την ευκαιρία στον Σέρχιο Πέρεζ να πάρει τη νίκη στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Ο Κάρλος Σάινθ ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 2η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε τον πρώτο τερματισμό της καριέρας του στον εντός έδρας αγώνα του, όμως τερμάτισε 4ος. Ο Ισπανός οδηγός ξέρει πως θα μπορούσε να κερδίσει, αν τη στιγμή που άλλαξε σε στεγνά ελαστικά δεν έβρισκε πιο αργό μονοθέσιο μπροστά του.

«Πιστεύω πως κάναμε ό,τι μπορούσαμε σήμερα στον αγώνα. Ήμασταν υπομονετικοί με τα βρόχινα ελαστικά και πήραμε τη σωστή απόφαση να περάσουμε στα στεγνά ελαστικά. Όμως ένας κάκιστος γύρος εξόδου, στον οποίο καθυστέρησα πίσω από ένα μονοθέσιο που ήταν ένα γύρο πίσω, μου στέρησε τη νίκη. Είμαι αρκετά εκνευρισμένος γιατί αν είχα καθαρό γύρο μπροστά μου θα είχα κερδίσει. Αλλά έτσι είναι μερικές φορές οι αγώνες. Ο γύρος εξόδου δεν είναι ποτέ εύκολος με τη σκληρή γόμα ελαστικών, αλλά πέρασα 12 στροφές πίσω από αργό μονοθέσιο που μου κόστισε τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Δεν θα παραπονεθώ πολύ. Κάποια στιγμή θα γυρίσει η τύχη μου», είπε ο Σάινθ μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα του Κάρλος Σάινθ στο φετινό πρωτάθλημα, μετά την 3η θέση που είχε κατακτήσει το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Onboard footage of Sainz's outlap where he was stuck behind a lapped Latifi. Latifi ignored blue flags from Saint Devote until the exit of Portier. Ultimately cost Carlos the win.#F1 #MonacoGP #CarlosSainz #ScuderiaFerrari pic.twitter.com/DMPeZsO3ke