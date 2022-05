O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές στο Μονακό.

Για δεύτερη φορά φέτος ο Μαξ Φερστάπεν μένει πίσω από τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ σε κατατακτήριες δοκιμές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Grand Prix Μονακό, ο Μεξικανός είχε το προβάδισμα κι αυτό αποδείχθηκε και στο Q3. H Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον μεγάλο αντίπαλο του Ολλανδού, Σαρλ Λεκλέρ, να παίρνει ίσως την πιο σημαντική pole position της σεζόν.

Ο Φερστάπεν έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, όμως η πορεία του μέχρι τώρα στο Πριγκιπάτο δεν του δίνει την αυτοπεποίθηση που θα ήθελε για ένα καλό αποτέλεσμα: «Δεν είμαι χαρούμενος. Καταφέραμε να βελτιωθούμε, δοκιμάσαμε διαφορετικά πράγματα στις ελεύθερες δοκιμές που δεν μου έδωσαν την αίσθηση που ήθελα. Νομίζω στις κατατακτήριες ήταν καλύτερα. Στο Q3 έπρεπε να είσαι στο όριο. Στο τέλος είχα διαφορετική στρατηγική που ήταν η καλύτερη λύση για εμένα γιατί δεν μπορούσα να φέρω τα ελαστικά μου στην κατάλληλη θερμοκρασία. Με τον δεύτερο γρήγορο γύρο μου στο τέλος ήμουν χαρούμενος γιατί βελτίωνα. Μετά είδα την καραμπόλα μπροστά μου και όλα τελείωσαν. Ήταν ατυχές, έτσι είναι το Μονακό. Πρέπει να το αποδεχθώ, αυτά συμβαίνουν».

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το πόσο συναρπαστικό περιμένει τον αγώνα και το αν θα κάνει προσπεράσματα, ο Ολλανδός απάντησε: «Εξαρτάται από τον καιρό το τι θα γίνει αύριο. Ελπίζω να έχουμε λίγο χάος, θα ήταν ωραίο. Θα προσπαθήσω να σκοράρω όσες περισσότερους βαθμούς γίνεται. Συνολικά είναι ένα δύσκολο τριήμερο».

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Μπείτε στο κλίμα του αγώνα με το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 15:30.

