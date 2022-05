Ο Σαρλ Λεκλέρ επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Ferrari, που «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης στο Μόντε Κάρλο.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί στις επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές του GP Μονακό και πήρε την pole position, όπως είχε κάνει και στον περσινό αγώνα στο Πριγκιπάτο. Ήταν μια καλή ημέρα για τη Ferrari, που είδε τον άλλο οδηγό της, τον Κάρλος Σάινθ, να παίρνει τη 2η θέση και να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τη Scuderia. Η δεύτερη σειρά καταλήφθηκε από μονοθέσια της Red Bull Racing, με τον Σέρχιο Πέρεζ στην 3η θέση και τον Μαξ Φερστάπεν στην 4η.

Αμέσως μόλις άνοιξε το pit lane στο Μόντε Κάρλο, τα μονοθέσια άρχισαν να βγαίνουν στην πίστα, και άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα που παρουσιάζεται πάντα σε αυτόν τον αγώνα: η κίνηση. Η κατάλληλη θέση στην πίστα ήταν το ίδιο σημαντική με το χρόνο που θα σημειώσει ο οδηγός. Ο Λεκλέρ ήταν ένας από τους πρώτους που το βίωσαν, ωστόσο ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να κάνει και δεύτερη, «καθαρή» αυτήν τη φορά προσπάθεια και ανέβηκε στην κορυφή, μπροστά από τον Φερστάπεν.

Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα και όλοι γνώριζαν ότι οι πιο σημαντικοί γύροι θα έρχονταν προς το τέλος του Q1, όταν η πρόσφυση θα ήταν στα καλύτερά τους. Οι Ferrari πάντως από νωρίς βελτίωσαν τους χρόνους τους και ήταν ασφαλείς για τη συνέχεια. Και τότε ήρθε η διακοπή. Ο Γιούκι Τσουνόντα χτύπησε στην μπαριέρα και παρότι η ζημιά στο μονοθέσιο της AlphaTauri δεν ήταν μεγάλη και ο Ιάπωνας κατάφερε να επιστρέψει οδηγώντας στο γκαράζ, οι αγωνοδίκες έβγαλαν την κόκκινη σημαία.

