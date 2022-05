Ο Πέκο Μπανάια της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μουτζέλο, με τις ιταλικές μοτοσικλέτες να κυριαρχούν στην κατάταξη.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε το πρωινό σκέλος του Σαββάτου για το Grand Prix Ιταλίας, με αναβάτες και ομάδες να παλεύουν σκληρά για μία θέση στη 10άδα. Αυτός που ήταν στην καλύτερη θέση ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος σημείωσε το 1:45,393 και έδειξε τις προθέσεις του για τις κατατακτήριες αργότερα μέσα στη μέρα. Ο χρόνος του πλησίασε στα δύο δέκατα το απόλυτο ρεκόρ πίστας, το οποίο θα ήθελε να «σπάσει» στο Q2.

Πίσω του στη 2η θέση βρέθηκε ο Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia όντας σχεδόν τρία δέκατα μακριά από τον Ιταλό, ενώ την έκπληξη έκανε ο Λούκα Μαρίνι της V46 στην 3η θέση. Μάλιστα είχαμε και τους δύο αναβάτες του Βαλεντίνο Ρόσι στην πρώτη 5άδα και τους χώρισε μόνο ο Ζοάν Ζαρκό.

What a way to bounce back after a crash at the start of the session! 👊@PeccoBagnaia ends the morning quickest from @AleixEspargaro and @Luca_Marini_97! 👏#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/YRTholtUbA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν στην 6η θέση μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, που ανέκαμψε στο FP3, παρά την πτώση που είχε. Οι δύο Honda των Πολ Εσπαργκαρό και Τακάκι Νακαγκάμι πήραν το πολύτιμο εισιτήριο για το Q2 στις κατατακτήριες, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Φάμπιο Κουαρταραρό.

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως εντός της πρώτης 10άδας είχαμε 7 ιταλικές μοτοσικλέτες, έξι για την Ducati και μία για την Aprilia και τρεις ιαπωνικές. Η διαφορά μεταξύ των 10 ταχύτερων ήταν κάτι παραπάνω από έξι δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ οι πρώτοι 19 είχαν ένα δευτερόλεπτο διαφορά μεταξύ τους.

Μεγάλη απούσα η Suzuki, με τους Άλεξ Ρινς και Ζοάν Μιρ να ολοκληρώνουν στις θέσεις 12 και 16. Απογοητευτικός ήταν ο ρυθμός του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος δεν απείλησε ποτέ για μία θέση στην πρώτη 10άδα και ολοκλήρωσε στην 21η θέση της κατάταξης, μπροστά μόνο από τις δορυφορικές KTM και Yamaha.

Struggles for @JoanMirOfficial this morning! ⚠️



The Spaniard had issues stopping the bike on Friday and those problems continue today! 💢#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qPrPEyySNL May 28, 2022

H δράση στο Grand Prix Ιταλίας, τον όγδοο αγώνα του MotoGP για το 2022 συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιταλίας

Φωτογραφίες: Michelin Motorsport