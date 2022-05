Από το 2023 θα έχουμε τέσσερις Aprilia στο MotoGP με την RNF Racing να φεύγει από τη Yamaha και να αναλαμβάνει δορυφορική ομάδα του ιταλικού εργοστασίου.

Η Aprilia παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων στο Μουτζέλο όπου θα πραγματοποιηθεί ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP. Μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της με τους Αλέις Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες, το ιταλικό εργοστάσιο έκανε ακόμα μια κίνηση ματ στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας στον κόσμο.

Η Aprilia συμφώνησε με την ομάδα RNF Racing να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του 2023 και του 2024 με δύο ακόμα μοτοσικλέτες RS-GP. Η δορυφορική ομάδα της Aprilia θα τρέχει κάτω από την ομπρέλα της RNF με Γενικό Διευθυντή τον Ραζλάν Ραζάλι. Η ομάδα του Ραζάλι τα τελευταία χρόνια είχε συνεργασία με την Yamaha, ωστόσο υπήρχαν προβλήματα στη σχέση των δύο πλευρών καθώς δεν είχε η ομάδα τη στήριξη που θα ήθελε από το ιαπωνικό εργοστάσιο.

Τα επόμενα δύο χρόνια λοιπόν θα έχουμε τέσσερις Aprilia RS-GP στο grid χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τους αναβάτες της ομάδας. Σύμφωνα ωστόσο με τα λεγόμενα του Ραζάλι, οι αναβάτες θα είναι νέοι για να προετοιμαστούν για την εργοστασιακή ομάδα της Aprilia. Ο ισχυρός άνδρας της RNF Racing τόνισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την μακροχρόνια συνεργασία μας με την Aprilia Racing. Η φιλοσοφία μας παραμένει ίδια, να δουλεύουμε κοντά στην εργοστασιακή ομάδα και να αναπτύσσουμε αναβάτες που θα γίνουν μια μέρα εργοστασιακοί αναβάτες της Aprilia. Θα τους βοηθήσουμε στην εξέλιξη για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τα καλά αποτελέσματα της Aprilia Racing. Η πρόταση της Aprilia εκπληρώνει τα πλάνα μας, τις στρατηγικές και εξασφαλίζει τα επόμενα δύο χρόνια τη δουλειά μας».

