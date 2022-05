O νεαρός Γερμανός της Haas πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές, κάτι που του ανεβάζει το ηθικό στα ύψη.

H αμερικανική ομάδα ταξίδεψε στην Ισπανία για τον έκτο αγώνα της χρονιάς, γνωρίζοντας πως θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Οι υπόλοιπες 9 ομάδες της Formula 1 έφεραν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων, ενώ εκείνη δεν το έκανε. Αυτό την έθεσε σε άμεσο κίνδυνο να μείνει πίσω από πλευράς απόδοσης.

Όμως οι οδηγοί της, Κέβιν Μάγκνουσεν και Μικ Σουμάχερ έβγαλαν ασπροπρόσωπη τη Haas, κερδίζοντας ο καθένας μία θέση στο Q3. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Γερμανός οδηγός, γιος του σπουδαίου Μίκαελ Σουμάχερ, πέρασε στην τελική φάση των κατατακτήριων δοκιμών.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε ως έκπληξη για τον ίδιο, κάτι που τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Σουμάχερ τόνισε τη σημασία της εμφάνισης αυτής και ευχαρίστησε την ομάδα του.

«Προφανώς και είμαστε πολύ χαρούμενοι με την εμφάνιση στο Q3. Νωρίτερα αυτό που δείχναμε ήταν πως δεν είχαμε τον απαραίτητο ρυθμό, αλλά τα καταφέραμε περίφημα. Το να μην οδηγήσω στο FP3 προκάλεσε πολλά προβλήματα τα οποία τα ξεπεράσαμε και είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων στην ομάδα για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματά μας είναι έντονα γνωρίζοντας πως δεν έχουμε φέρει αναβαθμίσεις εδώ, ενώ άλλες ομάδες το έχουν κάνει. Το να ξέρουμε πως είμαστε στην ίδια δυναμική είναι πολύ θετικό», είπε ο Σουμάχερ.

A lot can change in a few hours! #HaasF1 #SpanishGP pic.twitter.com/KWEv5AUH3G