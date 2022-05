Ο Λεκλέρ έδειξε την ταχύτητα της Ferrari στη Βαρκελώνη και πήρε άλλη μία pole, μπροστά από Φερστάπεν και Σάινθ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος, παρότι νωρίτερα είχε κάνει τετακέ, κατέκτησε τη 2η διαδοχική pole position φέτος για τον ίδιο και για τη Scuderia. Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull πήρε τη 2η θέση και θα βρεθεί μέσα σε ένα «κόκκινο σάντουιτς» αφού την 3η θέση πήρε ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζορτζ Ράσελ, που με την -επιτέλους- ανταγωνιστική Mercedes πήρε την 4η θέση.

Οι κατατακτήριες στο Circuit de Catalunya ξεκίνησαν κάτω από το καυτό ισπανικό ήλιο, με τους οδηγούς να μη βιάζονται να βγουν από τα γκαράζ τους. Ο Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri, που δεν είχε καταφέρει να γράψει χρόνο στο FP3, ήταν από αυτούς βγήκαν αμέσως, για να πάρει μια αίσθηση της πίστας. Όσο περνούσε η ώρα όμως όλο και περισσότερα μονοθέσια έκαναν την εμφάνισή τους.

🚥 Qualifying is GO! 🚥 The drivers come out for Q1 🙌 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Lrby0s3ZpJ

Όπως είδαμε στις ελεύθερες δοκιμές, οι Ferrari ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις του πίνακα των χρόνων, με τον Λεκλέρ μπροστά από τον Σάινθ. Ο Φερσταπεν ήταν 3ος, αλλά τα φώτα έκλεψαν οι Mercedes, που για πρώτη φορά φέτος εμφανίστηκαν ανταγωνιστικές, με τους Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον στην 4η και 5η θέση να βρίσκονται πολύ κοντά στον Φερστάπεν.

Το ενδιαφέρον φυσικά στο τέλος στράφηκε στις πέντε τελευταίες θέσεις και στους οδηγούς που θα αποκλείονταν από τη συνέχεια των κατατακτήριων. Δύο πρωταθλητές βρέθηκαν σε αυτήν τη ζώνη του αποκλεισμού, καθώς στη 16η θέση βρέθηκε ο Σεμπάστιαν Φέτελ και στη 17η θέση ο τοπικός ήρωας Φερνάντο Αλόνσο. Μαζί τους αποκλείστηκαν και οι Λανς Στρολ, Άλεξ Άλμπον και Νίκολας Λατίφι. Οι αναβαθμίσεις δεν φάνηκα να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την Aston Martin.

Όπως και στο Q1, στο Q2 δεν υπήρξε μεγάλη βιασύνη από τους οδηγούς για να βγουν στην πίστα, καθώς όλοι περίμεναν τη βελτίωση στην κατάσταση της πίστας για να κάνουν τις γρήγορες προσπάθειές τους. Το ενδιαφέρον ήταν ότι οι Λεκλέρ, Σάινθ και Φερστάπεν επέλεξαν να κάνουν τον πρώτο γρήγορο γύρο τους με χρησιμοποιημένα ελαστικά, και έτσι στην κορυφή του πίνακα των χρόνων αρχικά ανέβηκαν ο Ράσελ και ο Χάμιλτον της Mercedes, που έτρεξαν με φρέσκα.

Ο Λεκλέρ έκανε αρκετά καλό χρόνο για να μη χρειαστεί να ξαναβγεί, αλλά οι Σάινθ και Φερστάπεν έβαλαν ένα σετ φρέσκων ελαστικών, και φυσιολογικά ανέβηκαν στην κορυφή, με τον Ολλανδό της RBR μπροστά από τον Ισπανό της Ferrari. Κερδισμένος όμως ήταν ο Λεκλέρ, που θα έχει ένα παραπάνω φρέσκο σετ μαλακών ελαστικών στη διάθεσή του για τον αγώνα της Κυριακής.

Drivers emerge from the pits for a final Q2 flying lap as spectators look on from packed grandstands 🙌 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/e3XVqvVSm6

Στα τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκαν οι 5 θέσεις που οδήγησαν στον αποκλεισμό, με ένα λίγο δραματικό τρόπο. Ο Λάντο Νόρις είδε τον ταχύτερο χρόνο του να διαγράφεται, λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας και αυτό τον έριξε στην 11η θέση και ταυτόχρονα έβαλε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Μικ Σουμάχερ μέσα στην τελική 10άδα. Οι οδηγοί που ακολούθησαν τον Νόρις εκτός συνέχειας ήταν οι Εστεμπάν Οκόν, Γιούκι Τσουνόντα, Πιερ Γκασλί και Γκουάνγιου Ζου.

Το Q3 ξεκίνησε με μια αίσθηση αδημονίας, καθώς οι διεκδικητές της pole ήταν αρκετοί και επιπλέον η Mercedes για πρώτη φορά φέτος έδειχνε ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο στις εξελίξεις. Έτσι οι οδηγοί βγήκαν για την πρώτη τους γρήγορη προσπάθεια, υπό το βλέμμα των χιλιάδων Ισπανών που παρότι Σάββατο είχαν κατακλύσει την καταλανική πίστα.

Ο Φερστάπεν ήταν εκείνος που μετά την πρώτη προσπάθεια ανέβηκε στην κορυφή, με τον Σάινθ στη 2η θέση και τον Πέρεζ στην 3η, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε τετακέ στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, τη στιγμή που έδειχνε πάρα πολύ γρήγορος και ικανός να βρεθεί στην κορυφή. Ο Ράσελ ήταν και πάλι ταχύτερος από τον Χάμιλτον, αν και αυτήν τη φορά μόλις για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στην τελευταία και πιο κρίσιμη προσπάθεια των οδηγών, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην επικείμενη μονομαχία ανάμεσα σε Φερστάπεν και Λεκλέρ, με την πίεση να βρίσκεται στον οδηγό της Ferrari, που δεν είχε περιθώριο λάθους. Ο Λεκλέρ όχι απλώς άντεξε στην πίεση, αλλά «έσπασε» τα χρονομέτρα για να ανέβει στην πρώτη θέση και να πάρει την pole position.

Leclerc spins off at the end of his first flying lap



He's back in the pits and will get one more chance to nail a quick one #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/1rrEWQLo4W