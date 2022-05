Ο Φέντερερ, πρεσβευτής της Mercedes-Benz, παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές από το γκαράζ της γερμανικής ομάδας.

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις Ρότζερ Φέντερερ παρακολούθησε από το γκαράζ της Mercedes-AMG F1 τις προσπάθειες του Λούις Χάμιλτον και του Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας. Ο 40χρονος Ελβετός εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στο τουρνουά του Ρολάν Γκαρός και βρέθηκε στην πίστα της Βαρκελώνης.

Ο Φέντερερ που είναι πρεσβευτής της Mercedes-Benz, φιλοξενήθηκε στο box της γερμανικής ομάδας και είδε όλη τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών δίπλα στον Τότο Βολφ. Νωρίτερα φωτογραφήθηκε με τους δύο οδηγούς, τον Χάμιλτον και τον Ράσελ.

Μετά από πολύμηνη αποχή λόγω τραυματισμού, ο Φέντερερ έχει υποχωρήσει στο Νο 46 της παγκόσμιας κατάταξης. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο Laver Cup, το Σεπτέμβριο στο Λονδίνο.



