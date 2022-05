Ο οδηγός της Scuderia Ferrari πανηγύρισε στην Ισπανία τη δέκατη-τρίτη pole position της καριέρας του στην F1.

Για τέταρτη φορά σε έξι αγώνες, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την pole position! Ο οδηγός της Scuderia Ferrari επικράτησε στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας, σε μία συναρπαστική διαδικασία που κρίθηκε στις… καθυστερήσεις.

Ο Μονεγάσκος έκανε λάθος στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά με έναν εξαιρετικό γύρο, πήρε την pole #13 στην καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

The pressure was on and @Charles_Leclerc delivered 💪#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FXPRHNE9J1