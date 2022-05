Ο οδηγός της Scuderia Ferrari θέλει να σηκώσει το τρόπαιο του νικητή στον αγώνα της F1 που διεξάγεται στην πατρίδα του.

Η σεζόν του 2022 δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Κάρλος Σάινθ. Μέχρι τώρα στη σεζόν, ο Ισπανός έχει μόλις 53 βαθμούς, ενώ ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ έχει 104. Ο 27χρονος ελπίζει να αλλάξει η τύχη του, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα που θα γίνει στη Βαρκελώνη.

Ο Σάινθ στοχεύει στη νίκη, η οποία -αν έρθει- θα είναι η πρώτη της καριέρας του. Από το 2015 που εισήλθε στη Formula 1, δεν έχει τερματίσει εκτός βαθμολογούμενης 10άδας στο Grand Prix Ισπανίας.

«Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά την πίστα της Ισπανίας και όλοι οι οδηγοί την απολαμβάνουν. Ο στόχος, όπως κάθε τριήμερο, είναι να πάρω όσα περισσότερα γίνεται από το μονοθέσιο και θα προσπαθήσω να κερδίσω τον αγώνα. Το γεγονός πως είναι ο εντός έδρας αγώνας μου το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο διότι όλοι οι οπαδοί μας στηρίζουν και ανέκαθεν πιέζουμε ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε ο οδηγός της Scuderia Ferrari.

Επιπλέον ο Σάινθ αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της πίστας της Καταλονίας, την οποία έχουν ήδη οδηγήσει στις χειμερινές δοκιμές με τα μονοθέσια νέας γενιάς: «Η πίστα αυτή προσφέρει στροφές υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας κι αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το στήσιμο των μονοθεσίων από πλευράς ισορροπίας. Οι πιο συναρπαστικές στροφές είναι οι 3 και 9. Η στροφή 3 είναι μια πολύ γρήγορη δεξιά όπου μας ασκούνται ισχυρές δυνάμεις G από την είσοδο μέχρι την έξοδο. Η στροφή 9 είναι μια ανηφορική δεξιά υψηλής ταχύτητας όπου αναμένεται να την πάρουμε με τέρμα γκάζι, τουλάχιστον στις κατατακτήριες».

Την τελευταία φορά που ένας Ισπανός οδηγός κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ισπανίας ήταν το 2013, στην τελευταία μέχρι σήμερα νίκη του Φερνάντο Αλόνσο στη Formula 1. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta με LIVE σε κατατακτήριες και αγώνα.

