O Πολωνός θα δοκιμάσει τη C42 στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην Ισπανία, σε ένα πολύ σημαντικό τριήμερο για την ελβετική ομάδα.

Η επιστροφή της Formula 1 επί ευρωπαϊκού εδάφους σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στη σεζόν του 2022 για αρκετές ομάδες. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο Grand Prix Ισπανίας οι ομάδες θα φέρουν μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων στα μονοθέσιά τους. Αυτό γίνεται διότι έχουν κατανοήσει τη λειτουργία τους και το πώς θα τα κάνουν ταχύτερα, ενώ παράλληλα μπορούν να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα και να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις σε σχέση με τις χειμερινές δοκιμές.

Στην Alfa Romeo o Ρόμπερτ Κουμπίτσα θα έχει ρόλο οδηγού στο FP1 του Grand Prix Ισπανίας. Ο Πολωνός που την περίοδο αυτή αγωνίζεται στους αγώνες αντοχής, θα πάρει τη θέση του Γκουάνγιου Ζου σε μία πίστα που γνωρίζει καλά και με την εμπειρία του θα βοηθήσει τους μηχανικούς στη συνέχεια του τριημέρου.

Ο Κουμπίτσα ήταν μάλιστα ο πρώτος οδηγός που οδήγησε το φετινό μονοθέσιο της Alfa Romeo στις χειμερινές δοκιμές της Βαρκελώνης. Μαζί με τις αναβαθμίσεις της ομάδας στην εμπρός και πίσω αεροτομή και το πάτωμα, θα μπορεί να κάνει μία άμεση σύγκριση των διαφορών στην απόδοση.

Ακόμα ένας οδηγός που θα λάβει μέρος στο FP1 είναι ο Γιούρι Βιπς για λογαριασμό της Red Bull Racing. O Εσθονός που αγωνίζεται στη Formula 2 θα πάρει τη θέση του Σέρχιο Πέρεζ στο τιμόνι της RB18 όντας ένας εκ των οδηγών που θα ήθελε η αυστριακή ομάδα να προωθήσει μελλοντικά στη Formula 1. H εμφάνισή του θα γίνει στο πλαίσιο του κανονισμού όπου επιβάλλει τη αξιοποίηση νέων οδηγών δύο φορές σε FP1 κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Heading out for FP1 👊 Juri Vips will drive the RB18 in Friday's first session at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/H9aBCTEjPl