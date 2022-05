Η επιλογή της βρετανικής ομάδας να δοκιμάσει τον Νικ Ντε Βρις στην Ισπανία, αποτελεί ένα μήνυμα προς τον Νίκολας Λατίφι που δυσκολεύεται ιδιαίτερα με το μονοθέσιο του 2022.

Από το 2022 οι αγωνιστικοί κανονισμοί της Formula 1 επιβάλλουν τη χρήση ενός νέου οδηγού σε δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό δίνει την ευκαιρία σε νέα ταλέντα, να δείξουν τις ικανότητές τους χρησιμοποιώντας τα μονοθέσια του 2022.

Η Williams έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει νέο οδηγό στο FP1 του Grand Prix Ισπανίας, καθώς ο πρωταθλητής της Formula E, Νικ Ντε Βρις θα πάρει τη θέση του Άλεξ Άλμπον στο τιμόνι της FW44. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και η βρετανική ομάδα έχει ήδη συμβόλαια με νέους οδηγούς όπως ο Λόγκαν Σάρτζεντ, ο Ρόι Νισάνι και η Τζέιμι Τσάντουϊκ.

The team can confirm that @nyckdevries will take part in FP1 on Friday, fulfilling one of the two mandated young driver sessions this season 👍