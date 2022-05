H ανανεωμένη πίστα του Βελγίου άνοιξε τις πύλες της και προσφέρει μια νέα ξεχωριστή εμπειρία στους θεατές.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, οι ιθύνοντες της πίστας του Σπα ξεκίνησαν εργασίες στη διαδρομή ώστε να αλλάξουν ορισμένα σημεία της και να τα κάνουν πιο φιλικά προς τους αγωνιζόμενους και τους θεατές. Στόχος ήταν να βελτιωθεί η ασφάλεια και παράλληλα να δημιουργηθούν νέες κερκίδες για το κοινό.

Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε o αγώνας του WEC στην πίστα του Σπα και οι οπαδοί είχαν την ευκαιρία να δουν από πρώτο χέρι τις αλλαγές που έγιναν. Η πιο σημαντική είναι αυτή στην Eau Rouge/Radillion, όπου η έξοδος διαφυγής επιμηκύνθηκε και παράλληλα δημιουργήθηκε μια νέα κερκίδα όπου στεγάζει ένα μεγάλο αριθμό θεατών. Παρά τα παιχνίδια του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις ανά διαστήματα, τα εισιτήρια ξεπουλήθηκαν και η πίστα γέμισε από θεατές.

Επιπλέον αλλαγές έχουν γίνει στην έξοδο διαφυγής της ευθείας Κέμελ, στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο Αντουάν Ουμπέρ το 2019 σε αγώνα της Formula 2. Στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος από αγωνιστικά που βγαίνουν εκτός ελέγχου στο σημείο εκείνο. Οι στροφές 8 και 10-11 έχουν επίσης αλλαγές με την προσθήκη αμμοπαγίδας εκτός της αγωνιστικής διαδρομής, ενώ το ίδιο έχει συμβεί και στην εξωτερική των στροφών 16 και 17.

Wake up everyone! 🔊🔊



Today is going to be super busy for the #WEC competitors with FP2, FP3 and qualifying!#6HSpa pic.twitter.com/yVfz2vs9nj