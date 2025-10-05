Σαν Σήμερα: To τραγικό ατύχημα του Μπιανκί που σημάδεψε για πάντα την F1 (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Πέρασαν κιόλας εννέα χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε δυστύχημα στη Formula 1. Αυτό συνέβη στο Grand Prix Ιαπωνίας του 2014. Επιπλέον στην αναδρομή μας στην ιστορία, θα μάθουμε για την πρώτη νίκη του Γιόχεν Ριντ, τον πρώτο τίτλο του Νίκι Λάουντα, μία νίκη του Άλαν Τζόουνς, ενώ ένας εν ενεργεία οδηγός έχει γενέθλια. Στον κόσμο του WRC, θα μάθουμε πότε επετεύχθη η πρώτη νίκη της Lancia Stratos.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1969, ο Γιόχεν Ριντ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας στο Grand Prix των ΗΠΑ. Ο Αυστριακός κυριάρχησε με τη Lotus και άφησε πίσω του τη Brabham του Πιρς Κουράζ κατά 46 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τζον Σέρτις με μια BRM P139.

Σαν σήμερα το 1974, σημειώθηκε η πρώτη νίκη στο WRC για τη θρυλική Lancia Stratos, στο Ράλλυ του Σαν Ρέμο. Ο τοπικός ήρωας, Σάντρο Μουνάρι, έφερε το αυτοκίνητο στον τερματισμό, επικρατώντας για σχεδόν 8 λεπτά του Τζούλιο Μπισούλι που οδήγησε ένα Fiat 124 Abarth.

Σαν σήμερα το 1975, ο Νίκι Λάουντα στέφθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής, κερδίζοντας το Grand Prix ΗΠΑ. Ο Αυστριακός άφησε πίσω του Έμερσον Φιτιπάλντι και Γιόχεν Μας. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Scuderia Ferrari αναδείχθηκε επίσης παγκόσμια πρωταθλήτρια για εκείνη τη σεζόν.

Σαν σήμερα το 1980, ο πρωταθλητής εκείνης της χρονιάς, Άλαν Τζόουνς, έκλεισε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο κερδίζοντας το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν. Μάλιστα, η Williams έκανε το 1-2, με τον Κάρλος Ρόιτμαν να τερματίζει δεύτερος, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Ντιντιέ Πιρονί.

Σαν σήμερα το 1992, γεννήθηκε ο Κέβιν Μάγκνουσεν, ο γιος του πρώην οδηγού της F1 και νυν βετεράνοy στους αγώνες αντοχής, Γιαν Μάγκνουσεν. Ο Δανός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2014 με την ομάδα της McLaren ως πρωταθλητής της Formula Renault 3.5. Ο παρθενικός του αγώνας στο Grand Prix Αυστραλίας ήταν και αυτός όπου πανηγύρισε το μοναδικό του βάθρο έως τώρα. Ακολούθησε ένα πέρασμα από τη Renault και τώρα οδηγεί για την ομάδα της Haas, με την οποία πήρε τη μοναδική του έως τώρα pole στην F1.

Σαν σήμερα το 2007, ο Βιτζάι Μαλία ανακοίνωσε την εξαγορά της ομάδας Spyker και τη μετονομασία της σε Force India από τη σεζόν του 2008. Η ινδική ομάδα κατέκτησε συνολικά έξι βάθρα στην ιστορία της, μία pole position και κατέγραψε πέντε ταχύτερους γύρους. Στα μέσα του 2018 η ομάδα πουλήθηκε στον Καναδό επιχειρηματία, Λόρενς Στρολ, και σήμερα αγωνίζεται ως Aston Martin.

Ralf Schumacher, Force India, 2007 Jerez end-of-season test #F1



The German was slowest of the Force India testers. He lost the seat to Giancarlo Fisichella, thus ending his 10 year Grand Prix career pic.twitter.com/tJlfRACciw — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) January 2, 2023

Σαν σήμερα το 2014, το Grand Prix Ιαπωνίας ολοκληρώθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο στον 44ο από τους 53 γύρους. Η έξοδος του Ζιλ Μπιανκί στη στροφή Ντάνλοπ, είχε ως αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να συγκρουστεί με ένα γερανό που βρισκόταν δίπλα στην αγωνιστική διαδρομή. Ο Γάλλος μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικά τραύματα και λίγους μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή. Για την ιστορία, ο Λιούις Χάμιλτον κυριάρχησε στον αγώνα, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να τερματίζει δεύτερος, ενώ ο βάθρο έκλεισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

Φωτογραφίες: noblef1/Χ