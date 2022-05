Μία ύψιστης σημασίας συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ και Όλιβερ Μπλούμε.

Πριν από λίγες εβδομάδες, το Volkswagen Group επιβεβαίωσε πως Audi και Porsche θα εισέλθουν στη Formula 1 το 2026. Μπορεί αυτή η ημερομηνία να είναι ακόμη πολύ μακριά, όμως συνάδει με την υιοθέτηση νέων κανονισμών κινητήρων και τις επόμενες μεγάλες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Έχοντας σχεδόν τέσσερα χρόνια μπροστά του, το Volkswagen Group μπορεί να σχεδιάσει με μεγάλη προσοχή την είσοδό του στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν την τωρινή και μελλοντική εμπλοκή της Porsche στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η είσοδός της στη Formula 1 σίγουρα ήταν μέσα στο πλάνο συζήτησης, με τη γερμανική φίρμα να φημολογείται έντονα πως θα συνεργαστεί με τη Red Bull Racing για παροχή κινητήρων.

Από τη μεριά της η Audi ψάχνει να αγοράσει μία ομάδα του σπορ, με τις φήμες περί αγοράς της McLaren να έχουν διαψευστεί από επίσημα χείλη. Ένας πιθανός στόχος των Γερμανών είναι η Sauber, που αγωνίζεται στη Formula 1 με το όνομα της Alfa Romeo.

With @Porsche CEO Oliver Blume in Stuttgart 🇩🇪 today, talking about the iconic firm's current and future commitment to motor sport@PorscheRaces pic.twitter.com/TjCQcCiPEF