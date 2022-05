H επιστροφή της F1 επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τη γερμανική ομάδα να περάσει στην αντεπίθεση.

Πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, κανένας δεν θα περίμενε να δει τη Mercedes-AMG Petronas να παλεύει να μπει στο Q3. Σε πέντε αγώνες στο πρωτάθλημα της Formula 1 μέχρι τώρα, η γερμανική ομάδα μετρά δύο μόλις βάθρα, ένα για τον Λιούις Χάμιλτον κι ένα για τον Τζορτζ Ράσελ.



Η W13 E Performance έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα... αινιγματικό μονοθέσιο. Οι μηχανικοί και οι οδηγοί δεν έχουν καταφέρει να αντλήσουν τα μέγιστα από το μονοθέσιο, κάτι που σημαίνει πως η πραγματική δυναμική της ομάδας που κατέκτησε 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών είναι ακόμα άγνωστη.

Στο Grand Prix Μαϊάμι, η Mercedes έφερε μία νέα εμπρός και πίσω αεροτομή που της έδωσε επιπλέον ταχύτητα. Μπορεί στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής να ήταν η ταχύτερη ομάδα, όμως στη συνέχεια του τριημέρου κατάφερε να βελτιωθεί ελάχιστα, την ώρα που άλλες ομάδες βρήκαν παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο σε απόδοση.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ισπανίας, όπου η Mercedes θα επιχειρήσει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, είναι αισιόδοξος πως η ομάδα του θα κάνει ακόμα ένα βήμα μπροστά: «Κάθε σημείο του μονοθεσίου θα περάσει από δοκιμές. Από το Μαϊάμι έχουμε κάνει τεράστια δουλειά στη συλλογή δεδομένων και θα τα μετατρέψουμε σε βελτιώσεις στη Βαρκελώνη. Είναι ένα καλό μέρος όπου θα συγκρίνουμε δεδομένα από τις χειμερινές δοκιμές κι ευελπιστούμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά. Αν το δούμε με όρους του μπάσκετ, φτάνουμε στη Βαρκελώνη στο τέλος της πρώτης περιόδου. Γνωρίζουμε πως όταν μεταφράσουμε τη γνώση μας σε απόδοση στην πίστα, το παιχνίδι θα έχει ακόμα μεγάλη διάρκεια».

Επιπλέον ο Βολφ αναφέρθηκε στην απόδοση της Mercedes και των οδηγών της στον προηγούμενο αγώνα που διεξήχθη στο Μαϊάμι: «Με το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο στο Μαϊάμι, πήραμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Τζορτζ οδήγησε φανταστικά δεδομένης της θέσης εκκίνησής του και τον βοήθησε πολύ το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Δυστυχώς ο Λιούις ήταν πάλι άτυχος, όμως δεν αμφιβάλω πως εντός της σεζόν θα ευνοηθεί από την τύχη. Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, το μονοθέσιο έδειξε δείγματα της πραγματικής του δυναμικής. Συνεχίσαμε τα πειράματά μας και τα δεδομένα που πήραμε μας έδωσαν ενδείξεις για το που θα κινηθούμε».

