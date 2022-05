Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως η Mercedes-AMG Petronas F1 θα καταφέρει να βρει τον καλό της εαυτό, όμως δεν γνωρίζουν το πότε.

Αναμφίβολα η αρνητική έκπληξη της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 είναι η Mercedes. H γερμανική ομάδα δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική απέναντι στις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing, με το την W13 E Performance να μην αποδίδει τα αναμενόμενα. Αυτό έχει βάλει δύσκολα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ που μετρούν από ένα βάθρο έκαστος.

Η γερμανική ομάδα ετοιμάζει μία σειρά από αναβαθμίσεις ώστε να αλλάξει την τύχη της, ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει πλήρως το πώς λειτουργεί το μονοθέσιό της. Μάλιστα, στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, δεν απέκλεισε την πλήρη αλλαγή στο αεροδυναμικό πακέτο της W13.

Αυτό έχει δώσει την ευκαιρία στις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari να κατακτήσουν τις νίκες στους πρώτους πέντε αγώνες τις σεζόν. Όμως ο επικεφαλής της αυστριακή ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, μιλώντας στην Athletic, ανέφερε πως περιμένει η Mercedes να βρει τον παλιό καλό της εαυτό.



«Η Mercedes αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πέρυσι λέγανε πως ξεκίνησαν αρκετά νωρίς την εξέλιξη του φετινού τους μονοθεσίου. Όπως έχουμε δει, έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και προφανώς δεν βρίσκονται εκεί που θα ήθελαν από πλευράς απόδοσης. Έχουν όμως φοβερούς ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Είμαι σίγουρος πως θα λύσουν τα προβλήματα που έχουν. Το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα τους πάρει. Κάποια στιγμή θα επιστρέψουν πολύ δυνατοί. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι εκεί για να αποτύχουν. Κάποια στιγμή τους περιμένω να είναι σημαντικός παράγοντας στο πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ μεγάλη σεζόν και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ σύντομα», ανέφερε ο Βρετανός.

Η διεκδίκηση των πρωταθλημάτων κατασκευαστών και οδηγών φαίνεται πως είναι ένα άπιαστο όνειρο για τη Mercedes προσώρας. Ήδη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι 62 βαθμούς πίσω από τη Ferrari, ενώ η διαφορά στην πίστα από την F1-75 και τη Red Bull RB18 είναι κοντά στο δευτερόλεπτο ανά γύρο.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 20-22 Μαΐου. Εκεί η Mercedes με τις αναβαθμίσεις που θα φέρει, θέλει να πλησιάσει σε απόδοση τους αντιπάλους της.

