Ο τρομερός Ενέα Μπαστιανίνι πήρε στο Λε Μαν την 3η φετινή του νίκη.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι κάνει μια εκπληκτική χρονιά φέτος και το επιβεβαίωσε στο Λε Μαν, στον αγώνα για τον 7ο γύρο του MotoGP. Ο Ιταλός αναβάτης της Gresini Ducati πήρε στη Γαλλία την 3η φετινή του νίκη, αποδεικνύοντας ότι οι δύο προηγούμενες μόνο τυχαίες δεν ήταν. Ο Τζακ Μίλερ με την εργοστασιακή Ducati τερμάτισε δεύτερος και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πήρε το 3ο βάθρο στη σειρά με την Aprilia με την 3η θέση.

