Η σταθερή άνοδος στη δημοτικότητα της F1 λόγω του «Drive to Survive» εξασφαλίζει την παραμονή της Mercedes στο σπορ.

Όταν η Mercedes-Benz μείωσε το ποσοστό της στην αγωνιστικής της ομάδα μόλις στο 33% (αντίστοιχο ποσοστό έχουν πλέον η INEOS και ο Τότο Βολφ), πολλοί θεώρησαν πως ήταν η αρχή τους τέλους για την εργοστασιακή συμμετοχή των Γερμανών. Μεταξύ τους και ο συντάκτης αυτού του άρθρου.

Όμως τελικά η Mercedes-AMG Petronas παραμένει πιστή στο σπορ στο οποίο κυριάρχησε την τελευταία οκταετία, σε μία ανεπανάληπτης διάρκειας αγωνιστική αυτοκρατορία.





Φέτος τα πράγματα δεν πάνε καλά αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Η μάρκα με σήμα το αστέρι, θα παραμείνει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πράγμα που επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Daimler και επικεφαλής της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, στο πλαίσιο ομιλίας του στο συνέδριο «Future of the Car» των Financial Times.

Μάλιστα, έδωσε και μία άκρως ενδιαφέρουσα διάσταση, που αφορούσε στα παράπλευρα οφέλη της συμμετοχής/προβολής της Mercedes, στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Formula 1: Drive To Survive».



Drive to Survive Season 4: The Official Trailer 👀



Full series lands on @netflix *this Friday* March 11 🍿#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/Dddzv0a4Fu — Formula 1 (@F1) March 9, 2022

«Υπάρχει σημαντική άνοδος της δημοτικότητας της Formula 1, ειδικά στις νεότερες γενιές. Η σειρά του Netflix, Drive to Survive, άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό το show και που αποτελούμε ένα από τα γερά χαρτιά της F1. Αξιοποιούμε την εμπλοκή μας εκεί, τόσο μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών όσο και στον τομέα του marketing. Θεωρούμε πως η F1 έχει λαμπρό μέλλον ενόψει», είπε χαρακτηριστικά ο Σουηδός.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενο άρθρο, ο Καλένιους θεωρεί δεδομένη την κλιματικά ουδέτερη Formula 1 σε μερικά χρόνια. Μπορείτε να διαβάσετε τι είπε για το μέλλον του σπορ, πατώντας εδώ.





Φωτογραφίες: Mercedes-AMG