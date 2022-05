CEO Mercedes-Benz: «Είναι δεδομένη η κλιματικά ουδέτερη Formula 1»

Ο Όλα Καλένιους, Διευθύνων Σύμβουλος του Mercedes-Benz Group, αναφέρθηκε στο μέλλον της F1 και της γερμανικής μάρκας σε αυτό.

Η Formula 1 διανύει φέτος την ένατη σεζόν στην υβριδική εποχή, με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης να ενισχύονται από τεχνολογίας ανάκτησης και αποθήκευσης ενέργειας. Η επόμενη σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς των κινητήρων θα γίνει το 2026, με την ηλεκτροκίνηση να παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο.

Καλεσμένος στην εκδήλωση «Future of the Car» των Financial Times, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Mercedes-Benz Group, Όλα Καλένιους, μίλησε για το μέλλον της γερμανικής εταιρείας στη Formula 1 και αν συμβαδίζει από τη στιγμή που η Mercedes-Benz θα είναι μία μάρκα με αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2030.

«Έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε την πορεία προς την απανθρακοποίηση, δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Το ίδιο ισχύει και για τη Formula 1. Όταν συνομιλήσαμε πέρυσι με τη FIA και την F1 σχετικά με το πώς θα είναι το μέλλον του θεσμού, δεν αμφισβητήθηκε ότι είναι δεδομένη η δέσμευση για κλιματικά ουδέτερη Formula 1», ανέφερε ο κ. Καλένιους.

«Οι επόμενοι κανονισμοί για τους κινητήρες προβλέπουν μεγαλύτερο μερίδιο της ηλεκτροκίνησης κατά τη διάρκεια ενός γύρου. Θα υπάρχει μεν κινητήρας εσωτερικής καύσης, θα λειτουργεί όμως ως ένα “εργαστήριο” για την ανάπτυξη καυσίμων χωρίς εκπομπές CO2. Καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται μελλοντικά στις αερομεταφορές, ίσως και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Ένα σπορ όπως η Formula 1 χρειάζεται το θέαμα, αλλά χρειάζεται και την τεχνολογία», δήλωσε χαρακτηριστικά.