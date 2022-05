Οι Ducati χάλασαν το πάρτι των Γάλλων το Σάββατο στο Λε Μαν, με τον Μπανάια να παίρνει άλλη μία pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το GP Γαλλίας στο Λε Μαν ήταν όπως αναμενόταν συναρπαστικές αλλά δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν οι χιλιάδες Γάλλοι που βρέθηκαν στην πίστα. Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati πήρε την pole position, καθώς ήταν ο ταχύτερος της διαδικασίας, λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον ομόσταβλό του, τον Τζακ Μίλερ. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia έκανε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και πήρε την 3η θέση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha θα ξεκινήσει τελικά από την 4η θέση, μπροστά από τους Μπαστιανίνι και Ζαρκό.

Αρκετά «δυνατά» ονόματα βρέθηκαν στο Q1, ψάχνοντας το χρόνο που θα τους εξασφάλιζε μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στο Q2. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν ο δυνατότερος σε αυτήν τη διαδικασία καθώς ανέβηκε στην πρώτη θέση από την πρώτη του προσπάθεια και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Εκείνος που τον ακολούθησε στο Q2 ήταν ο Τζοάν Μιρ, που κατάφερε να φέρει και τη δεύτερη Suzuki στην τελική 12άδα.

Το Q2 ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς όπως φάνηκε από τις ελεύθερες δοκιμές ήταν αρκετοί οι αναβάτες που διεκδικούσαν την pole position και τις θέσεις στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Μέσα σε αυτούς βρίσκονταν και οι δύο Γάλλοι, Κουαρταραρό και Ζαρκό, για τους οποίους φυσικά το πλήθος παραληρούσε.

Από νωρίς όμως δύο ήταν οι αναβάτες που ξεχώρισαν. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό και ο Πέκο Μπανάια σημείωσαν τους καλύτερους χρόνους στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους -11 χιλιοστά υπέρ του αναβάτη της Yamaha- αλλά αρκετή απόσταση από τους υπόλοιπους, καθώς ο επόμενος στον πίνακα Χόρχε Μαρτίν βρισκόταν σχεδόν 4 δέκατα του δευτερολέπτου πιο πίσω.

