Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Λε Μαν, όπου θα πραγματοποιηθεί ο έβδομος αγώνας του MotoGP για το 2022.

Με ένα μαγικό πέρασμα στο τέλος του 45-λέπτου, ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing έγραψε ένα νέο ρεκόρ πίστας στο Λε Μαν με 1:31,148 και πήρε φυσιολογικά την 1η θέση στη διαδικασία. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα του Grand Prix Γαλλίας, παρά το γεγονός πως είχε δύο πτώσεις. Η διαφορά του μάλιστα από τον δεύτερο Αλέις Εσπαργκαρό ήταν στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Μεγάλη μάχη είχαμε για μία θέση στη δεκάδα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων, με αρκετά μεγάλα ονόματα να μένουν εκτός αυτής. Στο FP3 θα ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν από το Q1 στις κατατακτήριες και ποιοι θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για το Q2. Άξιο αναφοράς στο FP2 ήταν το γεγονός πως συνολικά 8 αναβάτες είχαν πτώση.

Ας δούμε όμως πως εξελίχθηκε το FP2. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα ώστε να δουν αν οι αλλαγές που έκαναν στις μοτοσικλέτες τους δούλεψαν όπως περίμεναν. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίεσαν για να κάνουν γρήγορα περάσματα, καθώς οι ομάδες είχαν εστιάσει στο να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα με γεμάτα ρεζερβουάρ. Οι συνθήκες θα είναι παραπλήσιες με αυτές που θα δούμε την Κυριακή στον αγώνα των 27 γύρων.

Μετά από 15 λεπτά, το χρόνο τους είχαν βελτιώσει οι Κουαρταραρό, Αλέις Εσπαργκαρό και Μπίντερ. Όμως αυτός που ξεχώρησε ήταν ο Μπανάια που έγραψε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας στο 1:31,635. Αρκετοί αναβάτες είχαν εστιάσει στο ρυθμό αγώνα, με τον Ρινς της Suzuki να πραγματοποιεί συνεχόμενους γύρους με πολύ χρησιμοποιημένα ελαστικά.

Οι Μιρ, Μίλερ και Ντάριν Μπίντερ ήταν οι πρώτοι αναβάτες που είχαν πτώση στο FP2, ενώ ο Ζαρκό είχε μια πολύ τρομακτική στιγμή. Ο Γάλλος έχασε την είσοδο στη στροφή 1, αλλά ίσιωσε τη μοτοσικλέτα του, πέρασε πάνω από τα χαλίκια κι επέστρεψε στην πίστα μετά το σικέιν των στροφών 2 και 3.

The direct route through the gravel for @JohannZarco1! 😱



Amazing skill to hang onto it! 👏👏👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/fjsHa7c6x0 May 13, 2022

Για λίγα λεπτά επικρατούσε ησυχία στην πίστα, με τα πλάνα της ζωντανής μετάδοσης να εστιάζουν στα γκαράζ, όπου μηχανικοί και ομάδες συνομιλούσαν σχετικά με το τι θα έπρεπε να βελτιωθεί στις μοτοσικλέτες για τη συνέχεια. Στα τελευταία λεπτά, είδαμε την πίστα να γεμίζει, μιας και όλοι επιθυμούσαν να γράψουν ένα καλό χρονομετρημένο γύρο όπου θα τους έφερνε εντός 10άδας στα συνδυασμένα αποτελέσματα.

O πρώτος που έγραψε μία γρήγορη επίδοση ήταν ο Αλέις Εσπαργκαρό με 1:31,574, ενώ τα λάθη είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι δύο αναβάτες της Mooney VR46 είχαν πτώση, ενώ ο Μίλερ έχασε τα φρένα, δίχως να πέσει, στη στροφή 8. Οι κίτρινες σημαίες επηρέασαν τους χρόνους αρκετών, όχι όμως του Μπαστιανίνι.

Στην τελευταία του προσπάθεια, ο Ιταλός έσπασε τα χρονόμετρα με το 1:31,148. Ο οδηγός της Gresini Racing όχι απλά ανέβηκε στην 1η θέση, αλλά σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας. Στο τέλος κατάφεραν επίσης να βελτιώσουν το χρόνο τους οι Ρινς και Ζαρκό, ενώ εκτός 10άδας παρέμεινε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda.

H δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 10:55 με την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Γαλλίας. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έβδομου αγώνα της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta με LIVE στον αγώνα της Κυριακής.

Three corners after setting a new all-time lap record 🔥@Bestia23 tucks the front at Turn 3! 🥵#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/EfD7Pl8y93 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2022

Αποτελέσματα GP Γαλλίας FP2

Φωτογραφίες: Michelin Motorsport