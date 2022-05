Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 αποκάλυψε τη σκληρή φύση της πίστας του Μαϊάμι που παραλίγο να τον βγάλει νοκ-άουτ.

Η Formula 1 πραγματοποίησε τον πρώτο της αγώνα στο Μαϊάμι το περασμένο σαββατοκύριακο, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε έναντι των δύο Ferrari κι έφτασε στην τρίτη του νίκη στο 2022. Όμως το έργο του δεν ήταν καθόλου εύκολο.

Το Miami International Autodrome αποδείχθηκε πρόκληση για τους οδηγούς, οι οποίοι όμως δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη διαδρομή. Συγκεκριμένα είχαν έντονα παράπονα για την άσφαλτο της πίστας και το σικέιν των στροφών 14 και 15.

Ένας οδηγός που είχε έντονα παράπονα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πιάστηκε εξ απήνης στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Ολλανδός οδηγός αποκάλυψε πως παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του πατώντας πάνω στα κερμπ.

«Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τα κερμπ στις στροφές 14 και 15 με μία πιο προοδευτική λύση, ώστε να είναι πιο ομαλή η αντίδραση των μονοθεσίων όταν τα περνάς. Θυμάμαι στις δοκιμές της Παρασκευής που έκανα τέσσερις γύρους, χτύπησα δυνατά το πρώτο κερμπ και το κεφάλι μου ταλαντεύτηκε αριστερά δεξιά τουλάχιστον πέντε-έξι φορές. Παραλίγο να λιποθυμήσω. Έχεις ένα πολύ άσχημο συναίσθημα αν πάρεις πολύ κερμπ, επειδή απλά τα μονοθέσια είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος και είναι υπέρβαρα. Αυτά τα κερμπ δεν είναι για μονοθέσια Formula 1», ανέφερε ο Φερστάπεν.

Το πάθημα έγινε μάθημα για τον οδηγό της Red Bull Racing, ο οποίος κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στους 19 βαθμούς. Μάλιστα θα επιχειρήσει να την κατεβάσει ακόμα περισσότερο το τριήμερο 20-22 Μαΐου στο Grand Prix Ισπανίας.

