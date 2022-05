Ο Πολ Εσπαργκαρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του έβδομου αγώνα του MotoGP για το 2022.

Η Honda ξεκίνησε δυναμικά το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα του Λε Μαν για το Grand Prix Γαλλίας, με τον Πολ Εσπαργκαρό να γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Ισπανός έδειξε τα δόντια του την τελευταία στιγμή κι έγραψε το 1:31,771 που τον έφερε στην κορυφή της κατάταξης. Πίσω του ακολούθησε ο Άλεξ Ρινς της Suzuki, με τη διαφορά των δύο να είναι κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Αξιοσημείωτο από το FP1 ήταν το γεγονός πως πέντε διαφορετικοί κατασκευαστές βρέθηκαν στις πέντε πρώτες θέσεις της κατάταξης. Οι διαφορές είναι εξαιρετικά μικρές και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Πολύ άσχημο ήταν το πρωινό σκέλος της διαδικασίας για την KTM, με τρεις εκ των τεσσάρων αναβατών της να έχουν πτώση.

Ας δούμε όμως τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Γαλλίας. Με την έναρξη της διαδικασίας οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για το πρώτο 45-λεπτο της ημέρας. Με τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα, αλλά τον ήλιο να λάμπει πάνω από το Λε Μαν, ήταν σημαντικό άπαντες να πάρουν μια πρώτη αίσθηση από το τι να περιμένουν στο αγωνιστικό τριήμερο.

Όπως ήταν λογικό οι χρόνοι βελτιώνονταν συνεχώς, με τους Άλεξ Ρινς, Μάβερι Βινιάλες και Τζακ Μίλερ να πρωταγωνιστούν στο πρώτο μισό του FP1. Στο διάστημα αυτό είχαμε δύο πτώσεις από τους Ενέα Μπαστιανίνι και Μπραντι Μπίντερ.

Σιγά-σιγά, οι αναβάτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους ώστε οι μηχανικοί να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στις μοτοσικλέτες και να κάνουν τις πρώτες τους αναλύσεις στα δεδομένα. Η διαδικασία δεν εξελισσόταν με καθόλου ικανοποιητικό τρόπο για την KTM, με τρεις αναβάτες της να έχουν πτώση.. Οι Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεθ πλαισίωσαν τον Μπραντ Μπίτερ, σε μία πολύ παράξενη περίοδο.

Με 15 λεπτά να απομένουν, ο Μίλερ είχε την πρωτοπορία με χρόνο στο 1:32,101. Ο Μάρκεθ είχε ένα απίστευτο σώσιμο στη στροφή 8, γλιτώνοντας μια σχεδόν σίγουρη πτώση. Οι περισσότεροι βρισκόντουσαν στα γκαράζ τους σε εκείνο το σημείο και κοιτούσαν τα τελευταία 10 λεπτά του FP1.

O πρώτος που έσπασε το χρόνο του Μίλερ ήταν ο Ρινς, ο οποίος κράτησε τη θέση για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα. Οι Μίλερ και Κουαρταραρό κατέβασαν ακόμα περισσότερο τα χρονόμετρα, με τον Γάλλο να γράφει το 1:31,912. Ολοένα και περισσότεροι αναβάτες άρχισαν να πιέζουν στα τελευταία λεπτά, ενώ πτώση είχαν οι Ολιβέιρα (δεύτερη) και Μορμπιντέλι.

Από το πουθενά ο Μπανάια κατάφερε να περάσει τον Κουαρταραρό, ενώ ο Ρινς πήρε την πρωτοπορία. Αυτός όμως που «χτύπησε» στην τελευταία του προσπάθεια ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος με το 1:31,771 ανέβηκε στην 1η θέση της κατάταξης. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, ο Αλέις Εσπαργκαρό βρέθηκε στην 5η θέση της κατάταξης κι ως αποτέλεσμα είχαμε πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές στις θέσεις αυτές.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix Γαλλίας.

Αποτελέσματα FP1 GP Γαλλίας

Φωτογραφίες: Honda