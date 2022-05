Με την ημερομηνία κυκλοφορίας να πλησιάζει, η Codemasters έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για το επίσημο videogame της F1.

H εταιρεία Codemasters από το 2009 εξελίσσει και κυκλοφορεί το επίσημο videogame της Formula 1. Για το 2022 έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση με το νέο F1 22 να είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει άμεση επιρροή από την EA, που εξαγόρασε το 2021 την Codemasters. Ο νέος τίτλος θα ονομάζεται F1 22 και τον περιμένουμε την 1η Ιουλίου. Ήδη έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες, όπως επίσης και ένα γρήγορο γύρο στην πίστα του Μαϊάμι με τη Ferrari F1-75 του Σαρλ Λεκλέρ.

Τώρα, η Codemasters επιβεβαίωσε πως έρχονται μία σειρά από αλλαγές και βελτιώσεις στο videogame. Τα μονοθέσια νέας γενιάς που θα πρωταγωνιστούν στο παιχνίδι, προϋποθέτουν ένα διαφορετικό τρόπο οδήγησης. Για το λόγο αυτό υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η αεροδυναμική και η ανάρτηση των νέων μονοθεσίων. Επιπλέον, τα ελαστικά λόγω της αύξησης της διαμέτρου τους και των ζαντών 18 ιντσών, θα συμπεριφέρονται επίσης διαφορετικά.

Ο ρεαλισμός είναι στο επίκεντρο του νέου videogame, καθώς από το νέο τίτλο, οι οδηγοί θα μπορούν χειροκίνητα να ολοκληρώσουν το γύρο σχηματισμό τους και την είσοδο στο σημείο που θα γίνεται η αλλαγή ελαστικών στα pit. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπολογίζεται άψογα από πλευράς οδηγού, ειδάλλως θα υπάρξει απώλεια χρόνου.

Επιπλέον το αγαπημένο My Team, όπου ο παίκτης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ομάδα και να αγωνιστεί απέναντι στις 10 επίσημες της Formula 1, θα έχει επίσης βελτιώσεις. Το μεγάλο όμως στοίχημα για το νέο videogame θα είναι το F1 Life, μία νέα προσθήκη στο videogame. Το F1 Life θα διαθέτει μια σειρά από προσαρμόσιμα από τον οδηγό αντικείμενα, όπως ρούχα και που προστίθενται στον οδηγό, έπιπλα και αντικείμενα που θα εμφανίζονται σε ένα προσωπικό λόμπι. Επιπλέον ο κάθε παίκτης μπορεί να διακοσμεί το hub αυτό με τρόπαια που κερδίζει σε αγώνες και modes του παιχνιδιού.

Εμπνευσμένο από το Pirelli Hot Laps, το F1 22 θα διαθέτει πραγματικά supercars από τις McLaren, Ferrari και Aston Martin, τα οποία μπορεί να τα οδηγήσει ο παίκτης. Μάλιστα θα είναι μέρος σε μία σειρά από προκλήσεις που θα κληθεί να δοκιμάσει την τύχη του. Επίσης διαθέσιμα για οδήγηση θα είναι τα δύο Αυτοκίνητα Ασφαλείας των Mercedes-AMG και Aston Martin.

Το F1 22 θα έχει άμεση επιρροή από την πραγματική μετάδοση ενός αγώνα Formula 1. Ο παίκτης μπορεί να παραλείψει αν επιθυμεί το γύρο σχηματισμού, τη διαδικασία του pit-stop ή τους γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Στη θέση τους θα υπάρχουν σκηνές όπου ο σχολιαστής του Sky Sports, Ντέιβιντ Κροφτ, θα κάνει περιγραφή των γεγονότων, δίνοντας μία νέα αίσθηση στους αγώνες. Ακόμα μία αλλαγή είναι η αντικατάσταση του κλασικού μηχανικού αγώνων, Τζεφ, με τον πρώην μηχανικό της Formula 1, Μαρκ Πρίστλεϊ, που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να γίνει καταγραφή ατελείωτων σεναρίων, διότι οι ατάκες ενός μηχανικού είναι πολυάριθμες.

Οι φίλοι του ρεαλισμού θα χαμογελάσουν έντονα στην ανακοίνωση πως οι συσκευές VR θα είναι συμβατές με το F1 22 στην πλατφόρμα του pc. Το F1 22 θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου για τις κονσόλες Playstation, Xbox και την πλατφόρμα του pc.

New era, new venue, first gameplay - say hello to the Sunshine State in #F122game as @F1 arrives at @f1miami! 🌴 #MiamiGP pic.twitter.com/G7h2YkU9mt