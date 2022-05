Παρά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τη Red Bull Racing, η ιταλική ομάδα τονίζει πως δεν έκανε κάτι λάθος με τη στρατηγική της.

Το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία της Formula 1 είναι πλέον παρελθόν, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο μεγάλος νικητής. Ο Ολλανδός κατάφερε να κερδίσει τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ και ροκάνισε ακόμα περισσότερο τη διαφορά στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών.

Στη Red Bull Racing υπήρξε ανακούφιση μετά το πέσιμο της καρό σημαίας. Ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ, πιστεύει πως θα έχαναν τη νίκη αν κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari έκαναν αλλαγή ελαστικών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με τον Μαξ Φερστάπεν να αντέχει στην πίεση του Λεκλέρ και να κατακτά την τρίτη του νίκη στο 2022.

Όμως στη Ferrari δεν πιστεύουν πως έγινε κάτι λάθος με τη στρατηγική, με τον επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο, να εξηγεί το λόγο που δεν προχώρησαν σε αλλαγή ελαστικών κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας: «Αυτό που πιστεύουμε είναι πως με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας, τα χρησιμοποιημένα μας ελαστικά ήταν πολύ καλύτερα από ένα φρέσκο σετ ελαστικών. Αποφασίσαμε να μείνουμε έξω, διότι πιστεύαμε σε εκείνο το σημείο πως είχαμε τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε με τα ελαστικά που φορούσαμε και να προσπαθήσουμε να επιτεθούμε στους πρώτους γύρους. Αυτό έγινε».

Από τη μεριά του, ο Κάρλος Σάινθ, εξηγεί στο pitpass.com από τη δική του οπτική την απόφαση αυτή: «Θα έχανα την 3η θέση από τον Τσέκο. Πάντα θες να κρατάς τη θέση στην πίστα, ειδικά αν είσαι στο βάθρο. Θες να κρατήσεις πάντα τη θέση σου. Η εναλλακτική μας ήταν ένα χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας κι ένα φρέσκο σετ σκληρής γόμας. Οι δύο γόμες αυτές δεν ήταν καλές για τους τελευταίους 10-12 γύρους. Οπότε ήταν καλύτερο για εμάς να μείνουμε έξω με τα ελαστικά αυτά, ήταν η σωστή επιλογή διότι όπως αποδείχθηκε, καταφέραμε να τους κρατήσουμε πίσω».

