Οι δύο οδηγοί διαφώνησαν κάθετα σχετικά με το ποιος φέρει ευθύνη στο συμβάν που προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας στο Μαϊάμι.

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό πάντα γίνονται συμβάντα από εκεί που δεν το περιμένεις και ακριβώς αυτό ζήσαμε και στο Grand Prix Μαϊάμι. Στον 41ο γύρο, οι Λάντο Νόρις της McLaren και Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, είχαν σύγκρουση με αποτέλεσμα ο Βρετανός να βρεθεί εκτός αγώνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και αυτό μηδένισε τις διαφορές και μας χάρισε μάχες και ανατροπές στους τελευταίους γύρους του αγώνα.

Η επαφή των δύο ήρθε μετά από λάθος του Γκασλί στη στροφή 7 που τον έβγαλε εκτός γραμμής στην έξοδο για τη στροφή 8. Ο Νόρις ερχόταν με πολλά περισσότερα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα ο πίσω δεξιός τροχός της MCL36 να χτυπήσει στο, εμπρός αριστερά της AT03. Το ελαστικό διαλύθηκε και έφυγε από τη ζάντα, ενώ η πίστα γέμισε με θραύσματα.

Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόρις είπε: «Πρώτα πρέπει να μιλήσω μαζί του να καταλάβω τι έγινε. Προφανώς είχε βγει εκτός πίστας. Κατά τη γνώμη μου απλά κινούνταν προς τα αριστερά ενώ η πίστα είχε χάραξη προς τα δεξιά. Αυτός δεν πήγαινε προς τα δεξιά. Αν πήγαινε στα pit στο τέλος του γύρου για να εγκαταλείψει ή κάτι τέτοιο, τότε έπρεπε να φύγει από μπροστά μου και να κάνει πιο δεξιά απ’ όσο έκανε. Αν δυσκολευόταν με το χειρισμό του μονοθεσίου, τότε ήμουν άτυχος. Αυτά συμβαίνουν στους αγώνες. Απλά φαινόταν πως κοιτούσε το δεξί του καθρέπτη και δεν έβλεπε που ήμουν εγώ που ερχόμουν από τα αριστερά».

Από τη μεριά του ο Γκασλί εξήγησε πως είχε ζημιά από την επαφή με τον Φερνάντο Αλόνσο και παράλληλα έδωσε τη δική του οπτική στην επαφή με τον Νόρις: «Είναι κρίμα αυτό που έγινε, ήταν ένας φοβερός αγώνας. Είχαμε μία φοβερή εκκίνηση, πέρασα τον Λιούις Χάμιλτον και για αρκετή ώρα ήμουν 7ος. Έδινα ωραία μάχη με τον Φερνάντο, αλλά το παράκανε και κατέστρεψε τον αγώνα μας. Στη στροφή 7 οδηγούσα αργά. Προσπαθούσα να αφήσω χώρο και μετά ο Νόρις ήρθε και χτύπησε τον εμπρός αριστερά τροχό μου. Δεν πιστεύω πως πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Προσπαθούσα να αφήσω χώρο, δεν ξέρω που αλλού θα μπορούσα να πάω και προσπαθούσα να επιστρέψω στα pit. Ήταν ατυχές για εκείνον, ποτέ δεν θες να τελειώνει έτσι ο αγώνας σου, αλλά πιστεύω πως όλα τα ξεκίνησε ο Αλόνσο που μας χτύπησε και κατέστρεψε το μονοθέσιό μας».

Για την επαφή με τον Γάλλο της AlphaTauri, o Αλόνσο δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων στο συνολικό του χρόνο. Μαζί με μία δεύτερη ποινή που δέχθηκε μετά το τέλος του Grand Prix, βρέθηκε εκτός βαθμών στα τελικά αποτελέσματα.

Δείτε τη σύγκρουση των Νόρις και Γκασλί στο παρακάτω βίντεο.

A dramatic end to Norris's race after contact with Gasly 😮#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/IM4tJoWjO1