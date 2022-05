Ο Ισπανός τιμωρήθηκε γιατί απέκτησε αγωνιστικό πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός πίστας.

Μία ποινή 5 δευτερολέπτων στο Φερνάντο Αλόνσο έφερε αλλαγές στην τελική κατάταξη του Grand Prix του Μαϊάμι, που αποτέλεσε τον πέμπτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Alpine είχε ήδη δεχθεί ποινή 5 δευτερολέπτων για τη σύγκρουσή του με τον Πιερ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, λόγω της οποίας, ενώ είδε την καρό σημαία όγδοος, στα αποτελέσματα ήταν ένατος. Ο χρόνος ποινής προστίθεται εκ των υστέρων.

Όμως μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στη Φλόριδα, οι αγωνοδίκες επέβαλλαν μία ακόμα ποινή στον Ισπανό – επίσης 5 δευτερολέπτων αλλά αυτή τη φορά για άλλο λόγο.





Το ατόπημα του 40χρονου ήταν πως στον προτελευταίο γύρο, απέκτησε αγωνιστικό πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός της αγωνιστικής διαδρομής. Αυτή η ποινή, ανακάτεψε τις τελευταίες βαθμολογούμενες θέσεις.

Ο Αλόνσο έπεσε ενδέκατος, με τον Άλεξ Άλμπον της Williams να ανεβαίνει στην ένατη θέση και τον Λανς Στρολ της Aston Martin να φιγουράρει πλέον στη δέκατη.

When you find out you’re P9!! Points from P18 feels reaaaalllly good. I guess the red hair is here to stay 🤷‍♂️😆 Let’s keep pushing @WilliamsRacing 😤 pic.twitter.com/76ks2vIQF9