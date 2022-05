Η σύγκρουση των δύο Γερμανώνων οδηγών λίγο πριν από το τέλος του Grand Prix της F1 στο Μαϊάμι, άφησε αμφότερους χωρίς βαθμούς.

Με έναν καθόλου ικανοποιητικό τρόπο ολοκληρώθηκε το Grand Prix Μαϊάμι για τους οδηγούς των Aston Martin και Haas, Σεμπάστιαν Φέτελ και Μικ Σουμάχερ. Οι δύο ομάδες πάλευαν στις παρυφές της 10άδας για τους τελευταίους βαθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας έντονο θέαμα αλλά στον 54ο από τους 57 γύρους, ήρθε η καταστροφή για τους δύο Γερμανούς.



Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πέρασε τον γιο του Μίκαελ Σουμάχερ στην έξοδο της στροφής 17, όταν εο Μικ είχε επιδιώξει ανεπιτυχώς να περάσει τον Έστεμπαν Οκόν της Alpine. Όμως, αξιοποιώντας το DRS, ο νεαρός Γερμανός αντεπιτέθηκε και βούτηξε στην εσωτερική, με τους δυο τους να έχουν μία εντυπωσιακή σύγκρουση. Ο Φέτελ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει από τις εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο Σουμάχερ είχε σπασμένη εμπρός αεροτομή.

Οι δύο οδηγοί έχουν εξαιρετικές σχέσεις, όμως εντός πίστας τα πράγματα είναι διαφορετικά και μερικές φορές οι επαφές είναι αναπόφευκτες. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Φετελ μίλησε στο Sky Sports για την επαφή που τον έθεσε εκτός μάχης: «Είμαι πολύ απογοητευμένος για εμένα και τον Μικ. Προφανώς και οι δυο μας χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουμε βαθμούς. Ο αγώνας μου άφησε μία πικρή γεύση. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν τον περίμενα σε εκείνο το σημείο. Όταν τον είδα ήταν πάρα πολύ αργά και είχαμε επαφή. Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του. Έπρεπε να φερθούμε καλύτερα στη φάση αυτή, όμως πρέπει να δω το συμβάν. Είναι κρίμα που είχαμε επαφή και δεν πήραμε βαθμούς».

Από τη μεριά του, ο Μικ Σουμάχερ ήταν επίσης απογοητευμένος, ωστόσο δεν επέμεινε στην άποψη που είχε δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση πως δεν ήταν δική του ευθύνη: «Ο τρόπος που ολοκληρώθηκε ο αγώνας ήταν πολύ ατυχής. Δεν ξέρω αν ήταν μία υπεραισιόδοξη κίνηση. Προσπάθησα να μην πατήσω πολύ αργά τα φρένα, προσπάθησα να αφήσω χώρο, αλλά ήταν πολύ στενά τα περιθώρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να δεις κάτι από τους καθρέπτες σου».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επαφή των Φέτελ και Σουμάχερ...

Vettel almost went from the pit lane to points and Mick Schumacher was set for his first points in F1. Why did it have to be these two 😭#F1 | #MiamiGP | #MiamiGrandPrix



pic.twitter.com/q2DUZyBXpK