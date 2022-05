Ο Μονεγάσκος ήταν χαρούμενος για την κατάκτηση της pole position στο Μαϊάμι και αισιόδοξος για τις πιθανότητές του στον αγώνα αλλά δεν υποτιμά την απειλή του Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι μας επιφύλασσαν μία ακόμα μεγάλη μάχη ανάμεσα στις Ferrari και στις Red Bull Racing. Εν τέλει, έπειτα από έναν φοβερό γύρο στο τέλος του Q3, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την τρίτη του pole position σε πέντε αγώνες φέτος.

Το θετικό για τη Scuderia Ferrari είναι το γεγονός πως έχει τα δύο της μονοθέσια στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, καθώς ο Κάρλος Σάινθ ολοκλήρωσε το 1-2 για τους «κόκκινους». Μετά την επίτευξη του εντυπωσιακού αυτού αποτελέσματος, ο Λεκλέρ αναφέρθηκε στη βοήθεια που του δίνει ο κόσμος και αναγνώρισε πως πρέπει να επανορθώσει για το λάθος στην Ίμολα.

«Είναι φοβερά εδώ στις ΗΠΑ. Ο κόσμος είναι φοβερός, το σπορ μας έχει μεγαλώσει τόσο πολύ εδώ τα τελευταία χρόνια. Οι κερκίδες είναι γεμάτες κι αυτό μου δίνει κίνητρο. Βλέπω τόσο πολλούς οπαδούς της Ferrari. Είναι απίστευτο. Σήμερα τα πήγαμε φανταστικά, καταφέραμε να πάρουμε την pole position και αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», ήταν τα λόγια του Μονεγάσκου.

