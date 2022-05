O Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του αγώνα της F1 στο Μαϊάμι.

H δράση συνεχίστηκε στο Miami International Autodrome, με ομάδες και οδηγούς να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα. Όπως όλα δείχνουν, αναμένουμε μία ακόμα μεγάλη μάχη ανάμεσα στις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari. Τα ηνία πήρε η αυστριακή ομάδα, με τον Σέρχιο Πέρεζ να γράφει το 1:30,304. Η διαφορά του από τον Σαρλ Λεκλέρ ήταν μικρότερη από δύο δέκατα.

Άχρωμη η εμφάνιση της Mercedes-AMG στο FP3, με κανέναν οδηγό της να μην μπορεί να μπει εντός της πρώτης 10άδας. Συνολικά στο FP3 είχαμε την παρουσία 7 διαφορετικών ομάδων, ενώ είχαμε μία διακοπή της δράσης με κόκκινη σημαία. Ο Εστεμπάν Οκόν της Alpine είχε έξοδο στη στροφή 13, στο ίδιο σημείο που βγήκε χθες στο FP2 ο Κάρλος Σάινθ.

Ας δούμε αναλυτικά πως εκτυλίχθηκε η τελευταία πρόβα πριν τις κατατακτήριες δοκιμές. Το πράσινο φως άναψε στο τέλος του pitlane, με τους οδηγούς να βγαίνουν ώστε να κάνουν τις πρώτες γρήγορες προσπάθειές τους. Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες περιόδους, δεν είδαμε βιασύνη από τις ομάδες, παρά το γεγονός πως πρόκειται για μία κρίσιμης σημασίας περίοδο δοκιμών. Κατά μία έννοια οι οδηγοί έπρεπε να συνηθίσουν και πάλι την πίστα, καθώς υπήρξαν αλλαγές στη στροφή 17, όπου η άσφαλτος είχε υποστεί ζημιές την Παρασκευή.

Verstappen is out on track early, looking to make up for lost time on Friday #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/4evTd7wbIU — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Μετά το χαμένο χρόνο την Παρασκευή, για τον Μαξ Φερστάπεν το FP3 είχε αποκτήσει μεγάλη σημασία. Ξεκίνησε τις προσπάθειές του με τη μέση γόμα ελαστικών κι έδωσε στην αρχή το ρυθμό με χρόνο στο 1:31,355. Ο Λεκλέρ τον ακολουθούσε μόλις τρία δέκατα μακριά, με τα χρονόμετρα να είναι πιο ψηλά σε σχέση με την Παρασκευή.

Πριν συμπληρωθούν όμως 15 λεπτά, είχαμε την πρώτη κόκκινη σημαία στη διαδικασία. Ο Οκόν έχασε τον έλεγχο της A522 στη στροφή 13 και είχε ακριβώς την ίδια σύγκρουση με τον τοίχο που είχε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari στο FP2. Ο Γάλλος ήταν ένας εκ των οκτώ οδηγών που δεν είχαν σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια μέχρι εκείνο το σημείο.

Στις ελεύθερες δοκιμές, το χρονόμετρο δεν σταματά όταν έχουμε κόκκινη σημαία και διακοπή της δράσης. Η πράσινη σημαία ήρθε με 33 λεπτά να απομένουν, με την πλειοψηφία των οδηγών να επιστρέφει στην πίστα. Στις πρώτες θέσεις, μόνο οι δύο οδηγοί της Ferrari κατάφεραν να βελτιώσουν, όμως ήταν πίσω από τον Φερστάπεν. Λίγο μετά τη συμπλήρωση 30 λεπτών, ο Μπότας με τη μαλακή γόμα κατάφερε να ανέβει στην 3η θέση, παρά το γεγονός πως τον καθυστέρησε ο Γκασλί, ενώ ο Μάγκνουσεν πήρε την 5η θέση. Παρά τη διακοπή της κόκκινης σημαίας όμως, οι ομάδες δεν βιαζόντουσαν να πιέσουν για χρόνους. Αρκετοί οδηγοί είχαν πολλά καύσιμα στα μονοθέσιά τους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τον αγώνα της Κυριακής.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως πολλοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν με την πρόσφυση από τα ελαστικά τους, κάτι που σίγουρα δεν είχαν προβλέψει. Επιπλέον, τόσο η Ferrari, όσο και η Mercedes, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες επέλεξαν δύο γύρους προετοιμασίας με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Λεκλέρ έγραψε το 1:30,981 με τη μαλακή γόμα και ανέβηκε στην 1η θέση, με τον Φερστάπεν στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Με 10 λεπτά να απομένουν, οι δύο οδηγοί της Red Bull πέρασαν κι αυτοί στη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Φερστάπεν κατάφερε να γράψει τον ταχύτερο χρόνο, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1:30,649 και ήταν μισό δέκατο μπροστά από τον Πέρεζ. Αρκετοί ήταν αυτοί που άρχισαν να γράφουν χρόνους έκπληξη, με τον Φέτελ να είναι εντός 5άδας, ανάμεσα από τις δύο Ferrari.

The Red Bulls are flying!



Checo goes quickest, then Max pips him by 0.050s moments later #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/RULSqzIk4z — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας ο Φερστάπεν πάτησε άτσαλα στο κερμπ της στροφής 14 και λίγο έλλειψε να φύγει στον τοίχο. Ευτυχώς για τον ίδιο, κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του εγκαίρως.

Whoa, that was a close one! 😮



Max manages to stay out of the barriers at the chicane#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LuCv5TPR11 — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Την ίδια ώρα, ο Πέρεζ «έγραφε» τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, ενώ ο Λεκλέρ κατάφερε να τον πλησιάσει, όχι όμως όσο θα ήθελε

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta στις 22:30.

Αποτελέσματα FP3 GP Μαϊάμι

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com