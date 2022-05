Παρά τις μεγάλες ευθείες και τις υψηλές ταχύτητες, ορισμένα σημεία της νέας πίστας στο καλεντάρι της F1 θα προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στους οδηγούς.

Το 2022 η Formula 1 θα ταξιδέψει δύο φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να πραγματοποιήσει εκεί αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η πρώτη θα είναι στο Μαϊάμι το τριήμερο 6-8 Μαΐου για τον αγώνα Miami International Autodrome.

Η διαδρομή μήκους 5,4 χιλιομέτρων αναμένεται να είναι μία καινούργια πρόκληση για όλους τους οδηγούς και τις ομάδες. Οι τρεις ζώνες DRS θα προσφέρουν ευκαιρίες για προσπέρασμα, ενώ ήδη ορισμένοι οδηγοί έχουν εκφράσει θετικές απόψεις αναφορικά με τη νέα διαδρομή.

Όμως, όπως όλες οι πίστες, έτσι και το Miami International Autodrome κρύβει δυσκολίες, ειδικά στον δεύτερο τομέα του. Η ευθεία που οδηγεί στη στροφή 11 είναι ένα πολύ καλό σημείο προσπεράσματος, όμως τα δύσκολα έρχονται μετά. Από τη στροφή 12 μέχρι και τη στροφή 16, οι οδηγοί καλούνται να διαχειριστούν ένα πολύ κλειστό σύμπλεγμα στροφών, με τους τοίχους να παραμονεύουν. Το παραμικρό λάθος μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε εγκατάλειψη, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε αρκετά Αυτοκίνητα Ασφαλείας κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Κυριακής.

