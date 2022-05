Λίγα 24ωρα πριν το πρώτο GP Μαϊάμι στην ιστορία της F1, η Codemasters δημοσίευσε ένα νέο τρέιλερ για το επερχόμενο videogame που μας δίνει μία γεύση από την πίστα.

Η ύπαρξη ενός videogame για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη ακόμα και για αυτούς που δεν ασχολούνται με τον εικονικό κόσμο. Η απόδειξη ήρθε από το νέο τρέιλερ για το επερχόμενο παιχνίδι F1 22.

Στο νέο βίντεο, βλέπουμε την πίστα που έχει κατασκευαστεί στο Μαϊάμι Γκάρντενς, γύρω από το στάδιο των Μαϊάμι Ντόλφινς που αγωνίζονται στο NFL. Τα χαρακτηριστικά της πίστας είναι εμφανή και το video μας δίνει μία γεύση από το τι να περιμένουμε το τριήμερο 6-8 Μαΐου. Παρά το γεγονός πως η εταιρεία παραγωγής δεν προχώρησε σε αλλαγή μηχανής λογισμικού, τα γραφικά είναι αρκετά βελτιωμένα και πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο την πραγματικότητα.

Λόγω του ότι ο νέος τίτλος αργεί ακόμη να κυκλοφορήσει, τα μοντέλα των περισσότερων μονοθεσίων δεν είναι τελικά. Μόνο αυτά των Alpine, Aston Martin και McLaren έχουν τελειοποιηθεί, μαζί και με τους χρωματισμούς τους. Επιπλέον από το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι εμφανής η βελτίωση του ήχου των κινητήρων που θα έχει το videogame από φέτος. Αυτό είναι ένας διακαής πόθος των οπαδών του διάσημου παιχνιδιού, ώστε να αυξηθεί ο ρεαλισμός.



Εκτός από το τρέιλερ, αποκαλύφθηκαν και τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων. Στη standard έκδοση πρωταγωνιστές είναι οι Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, Λάντο Νόρις της McLaren και Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. H Champions Edition έκδοση έχει στο εξώφυλλο τους Λιούις Χάμιλτον της Mercedes, Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, Φερνάντο Αλόνσο της Alpine και Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin. Όποιος επιλέξει τη συγκεκριμένη έκδοση θα ανταμειφθεί με επιπλέον υλικό, όπως έναν ιδιαίτερο χρωματισμό για το player car μονοθέσιο που θα είναι διαθέσιμο για το MyTeam mode και το online mode.

The F1 22 cover art is 🔥🔥🔥



Strange not seeing a champion on the main cover though.#F122Game pic.twitter.com/wohNNS9B1s