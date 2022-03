O Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «κακό δαίμονα» της Formula 1 που σκόπευε φέτος να ξεφορτωθεί.

Το 2022 έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τη Formula 1, με τους δύο πρώτους αγώνες να προσφέρουν έντονο θέαμα και μάχες για τη νίκη. Η αρχή έγινε στο Μπαχρέιν, με τον Σαρλ Λεκλέρ να κερδίζει τον αγώνα, ενώ στη Σαουδική Αραβία ήταν η σειρά του Μαξ Φερστάπεν να απαντήσει, κερδίζοντας στο νήμα τον Μονεγάσκο.

Η μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς στην Τζέντα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τα αλληλοπροσπεράσματα και τα παιχνίδια με το DRS να κρίνουν την έκβασή της. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λεκλέρ μάλιστα εστίασε στο μηχανισμό της πίσω αεροτομής.

Ο οδηγός της Scuderia Ferrari εκθείασε το DRS και πιστεύει δίχως αυτό οι αγώνες θα ήταν βαρετοί: «Πιστεύω πως το DRS πρέπει να παραμείνει στη Formula 1. Αν δεν είχαμε το DRS οι αγώνες θα ήταν βαρετοί. Μπορεί σε σχέση με πέρυσι να είναι πιο εύκολο να ακολουθούμε άλλα μονοθέσια, δεν είναι ακόμη αρκετό ώστε να αποσύρουμε το DRS. Είναι μέρος των αγώνων και το απολαμβάνω. Είναι μέρος της στρατηγικής όσον αφορά το προσπέρασμα και την άμυνα. Είναι μέρος των αγώνων για την ώρα».

Στο ίδιο κύμα δηλώσεων κινήθηκε και ο νικητής του GP Σαουδικής Αραβίας, Μαξ Φερστάπεν: «Αν δεν είχα DRS δε θα είχα προσπεράσει ποτέ. Φυσικά σε κάποιες πίστες το προσπέρασμα είναι πιο εύκολο σε σύγκριση με άλλες πίστες. Αλλά αν δεν υπήρχε το DRS, θα ήμουν δεύτερος στον αγώνα».

Οι δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών της Τζέντα έρχονται σε αντίθεση με την πρόθεση της Formula 1 να θέσει κάποια στιγμή το DRS εκτός κανονισμών. Στόχος των νέων τεχνικών κανονισμών του 2022 είναι τα προσπεράσματα να γίνονται δίχως το DRS, όμως προς ώρας κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

