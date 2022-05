Παρά τα θετικά σχόλια για τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, ο κόσμος της F1 έχει ακόμα να αντιμετωπίσει έναν «κακό δαίμονα» που ακούει στο όνομα DRS.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή λόγω της αλλαγής των κανονισμών στην αεροδυναμική των μονοθεσίων. Αρχικά η εφαρμογή τους ήταν προγραμματισμένη να τεθεί σε ισχύ από το 2021, όμως η παγκόσμια πανδημία της Covid-19 ανέβαλλε τα σχέδια του σπορ. Εκτός από την πλήρη αλλαγή στην εμφάνιση των μονοθεσίων, οι νέοι κανονισμοί είχαν ως στόχο να επιτρέπουν στα μονοθέσια να ακολουθούν το ένα το άλλο, μειώνοντας την επίδραση του ακάθαρτου αέρα.

Παρά το γεγονός πως στους πρώτους τέσσερις αγώνες της σεζόν, το παραπάνω έχει επιτευχθεί, έχουμε δει πως το DRS παραμένει πολύ σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη προσπεράσματος. Σε ορισμένες πίστες μάλιστα, ο «κακός δαίμονας» των τελευταίων ετών τον θέλει να ξεφορτωθεί το σπορ, έχει κάνει πολύ εύκολα τα προσπεράσματα. Μάλιστα ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, είχε δηλώσει πως δίχως το DRS θα είχαμε βαρετούς αγώνες.

Τώρα ο επικεφαλής αεροδυναμιστής της FIA, Τζέισον Σόμερβιλ, αποκάλυψε στον Πίτερ Ουίνσντορ πως είχαν υπολογίσει το γεγονός πως δεν θα αποχωριστούμε σύντομα το DRS: «Κατά την αρχική μας έρευνα, επειδή μειώσαμε το "κενό" που υπάρχει πίσω από ένα μονοθέσιο, μειώσαμε την απώλεια αεροδυναμικής απόδοσης για το μονοθέσιο που ακολουθεί. Όμως μειώσαμε και το φαινόμενο του slipstream. Οπότε είχαμε στο μυαλό μας πως δεν θα ξεφορτωθούμε άμεσα το DRS, ούτε θα το αφαιρέσουμε από τους κανονισμούς. Για εμάς το DRS είναι κάτι που μπορούμε να τροποποιήσουμε. Η ισχύς του εξαρτάται ανάλογα την πίστα. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε πως θα πρέπει να μην εξαρτόμαστε από το DRS. Δεν πιστεύαμε όμως πως θα ήταν η σωστή επιλογή να το αφαιρέσουμε αμέσως».



Ωστόσο ο Σόμερβιλ αποκάλυψε πως η επόμενη γενιά μονοθεσίων μπορεί να σχεδιαστεί δίχως το κινητό αεροδυναμικό βοήθημα: «Για το μονοθέσιο του 2026, εξετάζουμε πολλές διαφορετικές επιλογές. Είναι πολύ πιθανό το DRS να μην παίζει καθόλου σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στους κανονισμούς των νέων μονοθεσίων που θα έρθουν».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου.

