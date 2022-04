Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Χερέθ, παίρνοντας μια μαγική pole position με νέο ρεκόρ πίστας.

«Πέταξε» κυριολεκτικά στο Q2 του Grand Prix Ισπανίας ο Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος με μία τρομερή επίδοση, έσπασε τα χρονόμετρα, διέλυσε τον ανταγωνισμό και επέστρεψε στη φόρμα που τον είχαμε αφήσει το 2021. Ο Ιταλός έγραψε στο τέλος του Q2 το 1:36,170 και άφησε σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω του στη 2η θέση τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Ο Γάλλος περίμενε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και δεν κατέκτησε την πέμπτη του σερί pole position στην πίστα της Ανδαλουσίας.

Εξαιρετική επίδοση και πάλι από τον Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia, ο οποίος πήρε την 3η θέση με έναν πολύ καλό χρόνο στο τέλος του Q2. Συνολικά 6 Ducati κατάφεραν να προκριθούν στο δεύτερο μέρος των κατατακτηρίων, ενώ είχαμε στο σύνολο τρεις πτώσεις από τους Ζοάν Μιρ, Χόρχε Μαρτίν και Ενέα Μπαστιανίνι. Εκτός 10άδας θα εκκινήσει αύριο ο Άλεξ Ρινς της Suzuki που ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Κουαρταραρό.

Αρκετοί ήταν οι αναβάτες που ήθελαν μια καλή εμφάνιση στη διαδικασία των 15 λεπτών, ώστε να προκριθούν στο Q2. Ωστόσο μόνο δύο μπορούσαν να το κάνουν. Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας τον έλεγχο είχε ο Ρινς στο 1:37,478 και ήταν μόλις 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Πολ Εσπαργκαρό. Πολύ κοντά ήταν και ο Μπίντερ της KTM, ενώ την ίδια στιγμή μόνο ο teammate του, Μιγκέλ Ολιβέιρα δεν είχε κάνει γρήγορη προσπάθεια.

Όλα θα κρινόντουσαν όμως στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας, όπου οι αναβάτες θα πίεζαν στο όριο για να πάρουν το ένα από τα δύο χρυσά εισιτήρια για το Q2.

Ο Πολ Εσπαργκαρό αμέσως βελτίωσε την ταχύτερη επίδοση, με τον Μπεζέκι να τον ρίχνει από την κορυφή λίγα δευτερόλεπτα μετά. Εν συνεχεία, κανένας δεν μπορούσε να βελτιώσει το χρόνο του, σαν να είχαν κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Όμως με το που μηδένισε ο χρόνος όλα άλλαξαν. Ο Ζοάν Ζαρκό την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, έγραψε το 1:37,003 και πήρε την 1η θέση, πετώντας εκτός του Πολ Εσπαργκαρό από το Q2. Έτσι ο Γάλλος της Pramac Racing μαζί με τον Μάρκο Μπεζέκι πέρασαν στη συνέχεια των κατατακτήριων δοκιμών.

