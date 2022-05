O Βρετανός οδηγός τοποθετεί την ομάδα του άνετα μπροστά από τους πρωταθλητές του 2021.

Κανένας δεν περίμενε μετά τον αγώνα του Μπαχρέιν πως η McLaren στον τέταρτο αγώνα της σεζόν θα μάχεται και θα ανεβαίνει στο βάθρο με έναν εκ των οδηγών της. Στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο Λάντο Νόρις εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και πήρε την 3η θέση.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα μάλιστα, κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, αλλά αύξησε τη μεταξύ τους διαφορά, έχοντας άνετο πλεονέκτημα. Με το αποτέλεσμα αυτό, έχει ανατραπεί πλήρως η κατάσταση στη δυναμική των ομάδων και τα χαμόγελα στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ πληθαίνουν συνεχώς.

Ο οδηγός της McLaren, είναι πλέον πολύ χαρούμενος με την απόδοση του μονοθεσίου του και βάζει την ομάδα του σε δυναμική πίσω μόνο από τις Ferrari και Red Bull Racing: «Το Μπαχρέιν ήταν κάτι μεμονωμένο. Όμως ήταν η πραγματική μας εικόνα. Το μεγαλύτερο μέρος του μονοθεσίου είναι ίδιο, απλά πλέον το έχουμε κατανοήσει περισσότερο. Δουλέψαμε πάνω στις αδυναμίες μας και έχουμε βελτιωθεί. Υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά νομίζω πως πλέον είμαστε άνετα η τρίτη ταχύτερη ομάδα».

Όμως ο Νόρις αναγνωρίζει πως η McLaren υστερεί σημαντικά ακόμα σε απόλυτο ρυθμό, με τον Βρετανό να το παραδέχεται ανοικτά: «Είναι δύσκολο να κρίνουμε τον απόλυτο ρυθμό μας γιατί υπάρχουν μονοθέσια που είναι ένα με ενάμισι δευτερόλεπτο πιο γρήγορα στο γύρο. Στον Αγώνα Σπριντ ήξερα που ήταν οι Σάινθ και Πέρεζ, προσπάθησα να κάνω μια διαφορά, αλλά ότι κι αν έκανα, κατάφεραν να με περάσουν».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου.

