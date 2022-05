To διάσημο μοντέλο της γερμανικής εταιρείας που μετρά πάνω από 14 εκατομμύρια πωλήσεις, συμπλήρωσε τέσσερις δεκαετίες ζωής και όντας πλέον στην έκτη του γενιά, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του.

Πίσω στο 1982 η Opel λάνσαρε ένα νέο μοντέλο για τη μικρή κατηγορία αυτοκινήτων και αμέσως κέρδισε τις καρδιές των οδηγών. Το Corsa συμπληρώνει το φθινόπωρο του 2022 συνολικά 40 χρόνια ζωής και μέχρι σήμερα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Opel.



Σήμερα, είναι το πιο δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο στην αγορά της Γερμανίας και best seller στη Μεγάλη Βρετανία. Έχοντας εναρμονιστεί με τα δεδομένα του 2022, το Corsa διαθέτει και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, το Corsa-e, το οποίο κέρδισε τον τίτλο «Χρυσό Τιμόνι 2020» και ήδη αποτελεί το 25% των συνολικών πωλήσεων του μοντέλου.

Η ιστορία του Opel Corsa ξεκίνησε πίσω στο 1982, με την πρώτη γενιά να εξελίσσεται σημαντικά. Μέχρι το 1985 είχε κυκλοφορήσει μία πεντάθυρη έκδοση, ήταν διαθέσιμο και με κινητήρα ντίζελ, ενώ συνολικά πωλήθηκαν 3,1 εκατομμύρια μονάδες. Η δεύτερη γενιά κυκλοφόρησε το 1993 και καθιερώθηκε ως το αγαπημένο μοντέλο των γυναικών. Η δεύτερη γενιά του Corsa ήταν δημιούργημα του σχεδιαστή Χιντέο Κοντάμα και καθιέρωσε συστήματα ασφαλείας όπως το ABS και οι εμπρόσθιουι αερόσακοι. Συνολικά σημείωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια πωλήσεις.

Με την αυτοκινητοβιομηχανία να εξελίσσεται, έτσι και η Opel εξέλιξε την τρίτη γενιά του Corsa που κυκλοφόρησε το 2000. Μεγάλωσε σε διαστάσεις και πλέον υπήρχε ακόμη περισσότερος χώρος στο εσωτερικό του. Τα κινητήρα σύνολά του, βενζίνης και ντίζελ, μείωσαν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, με τις πωλήσεις του να ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια.



Η τέταρτη γενιά άλλαξε τα δεδομένα και το 2006 το Corsa μπορούσε επάξια να θεωρείται ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, χάρη στην πεντάθυρη έκδοσή του. Παράλληλα η τρίθυρη έκδοση coupe και η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου χάρη στην πληθώρα κινητήρων του το διατήρησαν ως ένα εκ των αγαπημένων μοντέλων της εποχής. Οι συνολικές του πωλήσεις πλησίασαν τα 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως.

Η πέμπτη γενιά του Opel Corsa κυκλοφόρησε το 2014 και είχε τη μικρότερη διάρκεια ζωής, ενώ ήταν το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έως εκείνο το σημείο με το μήκος του να υπερβαίνει κατά 20 χιλιοστά τα 4 μέτρα. Εναρμονισμένο με τα δεδομένα της εποχής, στον εξοπλισμό του προστέθηκαν όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα συστήματα infotainment και συστήματα ασφαλείας. Η κορυφαία έκδοση του μοντέλου ήταν η OPC που απέδιδε 207 ίππους, ενώ η έκδοση GSi απόδοσης 150 ίππων στάθηκη επάξια δίπλα της.



Η έκτη και τελευταία γενιά του Opel Corsa έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2019. Τότε έκανε πρεμιέρα και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου με μηδενικούς ρύπους. Το νέο σχεδιαστικό στιλ της γερμανικής φίρμας, σε συνδυασμό με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το χαμηλό κέντρο βάρους, βελτίωσαν σημαντικά την οδηγική εμπειρία.

Πέρα από την επιτυχία του σε πωλήσεις και σε διεθνή βραβεία, το Opel Corsa έκτης γενιάς έγινε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αγωνιστκό αυτοκίνητο για αγώνες ράλλυ. Από το 2021 διεξάγεται το ADAC Opel e-Rally Cup, με τη γερμανική φίρμα να είναι η πρώτη παγκοσμίως που πετυχαίνει ένα τέτοιο επίτευγμα. Με την κίνησή της αυτή, ευελπιστεί να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα στον τομέα της τεχνολoγικής εξέλιξης των αγώνων ράλλυ.

