Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις: 6 ελληνικές ανάμεσα στις 100 της ΕΕ

Οι 100 πόλεις θα λειτουργήσουν ως πρότυπο ώστε όλες οι πόλεις στην Ευρώπη να καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2050.

Τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν στην αποστολή για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Οι 100 πόλεις προέρχονται και από τα 27 κράτη μέλη, ενώ 12 επιπλέον πόλεις προέρχονται από συνδεδεμένες χώρες ή με δυνατότητα σύνδεσης στο πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027).

Ανάμεσά τους βρίσκονται και έξι ελληνικές: η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα. Οι 100 πόλεις θα αποτελέσουν «εργαστήρια δοκιμών και καινοτομίας», ώστε όλες οι πόλεις της ΕΕ να καταστούν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες μέχρι το 2050.

Οι αστικές περιοχές φιλοξενούν το 75% των πολιτών της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καταναλώνουν πάνω από το 65% της ενέργειας, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 70% των εκπομπών CO2. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι πόλεις να λειτουργούν ως οικοσυστήματα πειραματισμού και καινοτομίας, ώστε να βοηθηθούν όλες τις υπόλοιπες περιοχές κατά τη μετάβασή τους στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

«Η πράσινη μετάβαση σημειώνει τώρα πρόοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ανάγκη για πρωτοπόρους, οι οποίοι θέτουν ακόμη υψηλότερους στόχους. Οι πόλεις αυτές μας δείχνουν τον δρόμο για ένα υγιέστερο μέλλον. Θα τις στηρίξουμε σε αυτό! Ας ξεκινήσουμε σήμερα», δήλωσε η κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η επιλογή των έξι ελληνικών πόλεων για τη συμμετοχή στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030», αποτελεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και επιτυχία της χώρας μας. Έξι ελληνικοί Δήμοι θα μετατραπούν έως το 2030 σε κοιτίδες καινοτομίας και πρωτοπορίας, με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

