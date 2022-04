Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2021 πέτυχε μία ιδιαίτερη διάκριση στα Βραβεία Laureus.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην πίστα της Ίμολα για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο Μαξ Φερστάπεν απέκτησε ακόμα ένα λόγο να πανηγυρίσει, εκτός από την 22η νίκη του στη Formula 1. Όπως επισημοποιήθηκε, αναδείχθηκε «Αθλητής της Χρονιάς» στα Βραβεία Laureus για τα επιτεύγματά του στη σεζόν του 2021 όπου κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο 24χρονος Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πλαισιώνει τους Μίκαελ Σουμάχερ, Σεμπάστιαν Φέτελ και Λιούις Χάμιλτον που κέρδισαν επίσης το βραβείο αυτό στο παρελθόν. Απέναντί του στη μάχη για το πολυπόθητο βραβείο, ο Φερστάπεν είχε τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι και τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στην απονομή του για το βραβείο του «Αθλητή της Χρονιάς» όντας ιδιαίτερα ενθουσιασμένος: «Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ όλα τα μέλη της Ακαδημίας Laureus που με ψήφισαν. Ήταν μια τρελή χρονιά το 2021 και είμαι πολύ χαρούμενος που επικράτησα. Ήταν το όνειρό μου γιατί δούλευα γι’αυτό από μικρός. Φυσικά δεν είμαι μόνο εγώ αλλά και η ομάδα που έχω από πίσω μου. Τόσος κόσμος εργάστηκε ώστε να μου δώσει την ευκαιρία να κερδίσω το πρωτάθλημα».

Μετά τη νίκη του στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια ο Φερστάπεν μείωσε τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών στους 27 βαθμούς. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαΐάμι στις 6-8 Μαΐου.

💬 "A big thank you to everyone from the Laureus Academy for voting for me. It's not only me, it's the whole team behind me, working on two cars to perform, giving me the opportunity to win the championship & this Award"#Laureus22 World Sportsman of the Year, @Max33Verstappen pic.twitter.com/kIMSSC08Ek