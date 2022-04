Η Chevrolet Corvette γίνεται επίσημα ηλεκτρική

To διάσημο supercar της αμερικανικής φίρμας θα αποκτήσει τις δικές του εξηλεκτρισμένες και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις στο σύντομο μέλλον.

Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν πολλαπλές φήμες πως η Chevrolet προετοιμάζει μία ειδική έκδοση της Corvette. Το διάσημο supercar της αμερικανικής φίρμας έχει ήδη γνωρίσει αρκετές εκδόσεις δρόμου, που δίνουν έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση και τις συνολικές της επιδόσεις. Τώρα όμως ήρθε η ώρα η Chevrolet να αλλάξει βλέψεις και εστιάσει στο μηχανικό κομμάτι της «Vette».

Ο Πρόεδρος της General Motors, Μαρκ Ρόις, αποκάλυψε στο CNBC πως το ιστορικό μοντέλο θα αποκτήσει σύντομα τη δική του εξηλεκτρισμένη έκδοση. Μάλιστα επιβεβαίωσε πως η κυκλοφορία της θα γίνει το 2023, ενώ αργότερα θα περάσει στην παραγωγή και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Ο Ρόις δεν επιβεβαίωσε αν πρόκειται για μία υβριδική ή μία plug-in υβριδική έκδοση της Corvette που θα κυκλοφορήσει αρχικά. Στα social media ο επίσημος λογαριασμός της Chevrolet δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 9 δευτερολέπτων όπου η Corvette επιταχύνει από στάση με τους εμπρός και πίσω τροχούς να κινούνται. Πιθανότατα αυτή είναι μία παραδοχή ενός συστήματος τετρακίνησης που θα διαθέτει το μοντέλο.

Η ύπαρξη μιας εξηλεκτρισμένης έκδοσης της Corvette έχει επιβεβαιωθεί από τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Στοιχεία που έχουν διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για μία έκδοση με κωδική ονομασία «Zora» που θα διαθέτει έναν τούρμπο V8 κινητήρα 5,5 λίτρων που σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα θα αποδίδει συνολικά 1.000 ίππους. Η έκδοση αυτή μάλιστα αναμένεται να έχει αυτονομία αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, της τάξεως των 56 χιλιομέτρων.

Τα σχέδια της Chevrolet δεν τελειώνουν εδώ, καθώς δεν αποκλείεται μελλοντικά να δούμε μία crossover έκδοση του διάσημου μοντέλου, παρόμοια με ένα πρωτότυπο που παρουσίασε στην έκθεση CES 2021. Αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το 2025.

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2