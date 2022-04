Το σοβαρό μειονέκτημα της Mercedes-AMG W13 E Performance έχει φτάσει πλέον σε επικίνδυνα επίπεδα για τους οδηγούς της γερμανικής ομάδας.

Το 2022 η Formula 1 πέρασε σε μία νέα εποχή με την αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς να έχει ως αποτέλεσμα μία διαφορετική γενιά μονοθεσίων. Η αεροδυναμική τους στηρίζεται περισσότερο στο πάτωμα παρά στην επιφάνειά τους και αυτό επανέφερε στο προσκήνιο το φαινόμενο porpoising. Αυτό προκαλεί έντονες αναπηδήσεις στις ευθείες και μειώνει την απόδοση των μονοθεσίων.

Η Mercedes είναι η ομάδα που επηρεάζεται χειρότερα από όλες από το porpoising και αυτό της έχει κοστίσει πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια την ομάδα, δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά της ακόμα. Οι αναπηδήσεις της W13 είναι τόσο σοβαρές, όπου ο οδηγός της, Τζορτζ Ράσελ, αποκάλυψε μετά το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια πως του προκαλεί πλέον σωματικούς πόνους.

«Το μονοθέσιο απολαμβάνεις να το οδηγείς μόνο όταν έχει το κατάλληλο στήσιμο και τα ελαστικά είναι στις κατάλληλες θερμοκρασίες. Οι αναπηδήσεις κυριολεκτικά σου κόβουν την ανάσα. Στην Ίμολα το φαινόμενο ήταν ακραίο. Πραγματικά ελπίζω να βρούμε μία λύση και ελπίζω το ίδιο να συμβεί και με άλλες ομάδες που έχουν αυτό το πρόβλημα, διότι δεν είναι βιώσιμο για τους οδηγούς να συνεχίσουν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο που είχα πόνους στην πλάτη. Από το έντονο porpoising είχα επίσης πόνους στο στήθος, αλλά για να κάνεις έναν καλό χρόνο πρέπει να το υποστείς», είπε ο Βρετανός.

Από τους δύο οδηγούς της Mercedes, o Ράσελ έχει τα πιο σταθερά αποτελέσματα, έχοντας τερματίσει εντός της πρώτης 5άδας σε όλους τους αγώνες ως τώρα. Σε σύγκριση με τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, έχει τα λιγότερα προβλήματα και τη μεγαλύτερη τύχη. Αυτό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία, καθώς προηγείται κατά 21 βαθμούς του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Μετά την 4η θέση στην Ίμολα, ο Ράσελ μίλησε για την απόδοσή του έως τώρα στο πρωτάθλημα: «Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει το μέγιστο και στους τέσσερις αγώνες. Τα πράγματα έχουν κυλίσει υπέρ μας όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μου δίνει αυτοπεποίθηση και σίγουρα και στην ομάδα πως όταν το μονοθέσιο βελτιωθεί θα πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Αν δεν βελτιωθούμε δεν θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα».

Μετά το αγωνιστικό τριήμερο στην Ίμολα, η Mercedes υποχώρησε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το τριήμερο 6-8 στο νέο σιρκουί του Μαϊάμι.

