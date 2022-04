H γεμάτη αναποδιές σεζόν για τον Κάρλος Σάινθ στο πρωτάθλημα της F1 συνεχίστηκε και στο Grand Prix της Ίμολα.

Για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix της Formula 1, μετά από εκείνο της Μελβούρνης, ο Κάρλος Σάινθ είδε τον αγώνα του να σταματά πολύ νωρίς. Μετά την εγκατάλειψη μόλις στο 2ο γύρο στην Αυστραλία, ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari τέθηκε εκτός αγώνα μόλις στον πρώτο γύρο στην Ιταλία.

Ο Σάινθ είχε επαφή με την McLaren του Ντανιέλ Ρικάρντο, με αποτέλεσμα η F1-75 να μείνει κολλημένη στην αμμοπαγίδα. Ο Αυστραλός συνέχισε στον αγώνα, όμως από την τελευταία θέση. Πλέον ο Σάινθ βλέπει την απόσταση από την κορυφή να απομακρύνεται και άλλο, λίγα 24ωρα μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Scuderia Ferrari για τις σεζόν 2023 και 2024.

🇪🇸 | Así fue el accidente entre #Sainz y Daniel #Ricciardo.

🇬🇧 | This was the accident between #Sainz and Daniel #Ricciardo. #F1 #Formula1 #ImolaGP🇮🇹 pic.twitter.com/xau7gHSNAw