Μετά από μερικούς μήνες διαπραγματεύσεων η ιταλική ομάδα της F1 και ο Ισπανός οδηγός κατέληξαν σε συμφωνία.

Παρουσιαζόταν εδώ και καιρό ως σχεδόν τετελεσμένο και παρότι καθυστέρησε η οριστικοποίηση της συμφωνίας, Ferrari και Κάρλος Σάινθ ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους στο μαγικό κόσμο της Formula 1!

O Ισπανός που εντυπωσίασε πέρυσι στο ντεμπούτο του στα κόκκινα, υπέγραψε διετή επέκταση του συμβολαίου του και θα είναι «κάτοικος Μαρανέλο» έως και τη σεζόν του 2024.





«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα τη συνεργασία μου με τη Scuderia Ferrari. Πάντα έλεγα πως δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα στη Formula 1 για να αγωνίζεσαι με τα χρώματά της και μετά από μία χρονιά μαζί τους, επιβεβαιώνω πως το να φοράω την αγωνιστική φόρμα και να εκπροσωπώ αυτή την ομάδα είναι ξεχωριστό και ασύγκριτο. Η πρώτη μου σεζόν στο Μαρανέλο ήταν καλή και εποικοδομητική, με όλη την ομάδα να εξελίσσεται. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς είναι ορατό φέτος. Νιώθω ενδυναμωμένος από αυτή τη νέα ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου και ανυπομονώ να μπω ξανά στο μονοθέσιο, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για τη Ferrari και να δώσω στους οπαδούς μας λόγους για να πανηγυρίζουν. Η F1-75 αποδείχθηκε άκρως ανταγωνιστική, πράγμα που μου επιτρέπει να κυνηγάω τους στόχους μου στην πίστα, ξεκινώντας από τη διεκδίκηση της πρώτης μου νίκης», είπε ο Σάινθ.

O 27χρονος μετράει οκτώ παρουσίες στο βάθρο, οι έξι εκ των οποίων ήρθαν στους 25 αγώνες που έχει τρέξει με τα χρώματα της Scuderia. Πέρυσι έκλεισε τη σεζόν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, δύο ψηλότερα από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρκ. Η συνολική του συγκομιδή ήταν στους 164.5 βαθμούς.



𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗦 ✍️



Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years 🌶